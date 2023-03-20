125 маленьких одеситів народилося протягом минулого тижня
На минулому тижні в міських пологових будинках Одеси з'явилася на світ 125 дітей. Серед новонароджених є і двійня.
Про це повідомляє Одеська міська рада.
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"Минулого тижня у міських пологових будинках Одеси з'явилися на світ 125 маленьких українців, серед яких одна пара близнюків. Переконливу чисельну перевагу здобули новонароджені дівчатка — за тиждень на світ з'явилися 76 юних одеситок та 49 маленьких одеситів",— йдеться у повідомленні.
За інформацією міської ради, найбільшу кількість пологів за тиждень прийняли медики міського пологового будинку №7, де побачили світ 39 немовлят.
Усі міські пологові будинки Одеси забезпечені електроенергією, водою, теплом та в повному обсязі надають медичну допомогу вагітним, породіллям та новонародженим. Медичний персонал перебуває на робочих місцях.
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День ангела 20 березня відзначають чоловіки з іменами Василь, Микола, Павло, Євген.
Сьогодні іменини також святкують жінки з іменами Катерина, Ксенія, Марія, Надія, Ганна, Антоніна.
Нагадаємо, Одещина на другому місці за народжуваністю на півдні України, її обійшла тільки Дніпропетровщина. Всього на світ у шести областях з’явилось майже 50 тисяч малюків.