125 маленьких одеситів народилося протягом минулого тижня

Дівчаток народилося на 27 більше, ніж хлопчиків

На минулому тижні в міських пологових будинках Одеси з'явилася на світ 125 дітей. Серед новонароджених є і двійня.

Про це повідомляє Одеська міська рада.

"Минулого тижня у міських пологових будинках Одеси з'явилися на світ 125 маленьких українців, серед яких одна пара близнюків. Переконливу чисельну перевагу здобули новонароджені дівчатка — за тиждень на світ з'явилися 76 юних одеситок та 49 маленьких одеситів",— йдеться у повідомленні.

За інформацією міської ради, найбільшу кількість пологів за тиждень прийняли медики міського пологового будинку №7, де побачили світ 39 немовлят.

Усі міські пологові будинки Одеси забезпечені електроенергією, водою, теплом та в повному обсязі надають медичну допомогу вагітним, породіллям та новонародженим. Медичний персонал перебуває на робочих місцях.

Хто святкує іменини 20 березня

День ангела 20 березня відзначають чоловіки з іменами Василь, Микола, Павло, Євген.

Сьогодні іменини також святкують жінки з іменами Катерина, Ксенія, Марія, Надія, Ганна, Антоніна.

Нагадаємо, Одещина на другому місці за народжуваністю на півдні України, її обійшла тільки Дніпропетровщина. Всього на світ у шести областях з’явилось майже 50 тисяч малюків.