125 маленьких одесситов родилось в течение прошлой недели
На минувшей неделе в городских роддомах Одессы появилось на свет 125 детей. Среди новорожденных есть и двойня.
Об этом сообщает Одесский городской совет.
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"На прошлой неделе в городских роддомах Одессы появились на свет 125 маленьких украинцев, среди которых одна пара близнецов. Убедительное численное преимущество получили новорожденные девочки — за неделю на свет появились 76 юных одесситок и 49 маленьких одесситов", — говорится в сообщении.
По информации городского совета, наибольшее количество родов за неделю приняли медики городского роддома №7, где увидели свет 39 младенцев.
Все городские роддомы Одессы обеспечены электроэнергией, водой, теплом и в полном объеме оказывают медицинскую помощь беременным, роженицам и новорожденным. Медицинский персонал находится в рабочих местах.
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День ангела 20 марта отмечают мужчины с именами Василий, Николай, Павел, Евгений.
Сегодня именины также празднуют женщины с именами Екатерина, Ксения, Мария, Надежда, Анна, Антонина.
Напомним, Одесчина на втором месте по рождаемости на юге Украины ее обошла только Днепропетровщина. Всего на свет в шести областях появилось около 50 тысяч малышей.