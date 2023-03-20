125 маленьких одесситов родилось в течение прошлой недели

Девочек родилось на 27 больше, чем мальчиков

На минувшей неделе в городских роддомах Одессы появилось на свет 125 детей. Среди новорожденных есть и двойня.

Об этом сообщает Одесский городской совет.

"На прошлой неделе в городских роддомах Одессы появились на свет 125 маленьких украинцев, среди которых одна пара близнецов. Убедительное численное преимущество получили новорожденные девочки — за неделю на свет появились 76 юных одесситок и 49 маленьких одесситов", — говорится в сообщении.

По информации городского совета, наибольшее количество родов за неделю приняли медики городского роддома №7, где увидели свет 39 младенцев.

Все городские роддомы Одессы обеспечены электроэнергией, водой, теплом и в полном объеме оказывают медицинскую помощь беременным, роженицам и новорожденным. Медицинский персонал находится в рабочих местах.

Кто празднует именины 20 марта

День ангела 20 марта отмечают мужчины с именами Василий, Николай, Павел, Евгений.

Сегодня именины также празднуют женщины с именами Екатерина, Ксения, Мария, Надежда, Анна, Антонина.

Напомним, Одесчина на втором месте по рождаемости на юге Украины ее обошла только Днепропетровщина. Всего на свет в шести областях появилось около 50 тысяч малышей.