Сину українського військового виготовлять протез для руки, яку він втратив допомагаючи по господарству

Хлопець втратив руку, коли допомагав мамі по господарству.

У центрі "Незламні" запустили напрямок дитячого протезування. Перший протез буде виготовлено для сина українського захисника з Одещини, вже відбулася примірка.

Про це повідомили в Національному центрі реабілітації України.

"Руку дитина втратила в одну мить. Дмитрові – 13 років. Він родом з Одещини. Одного дня, коли подрібнював їжу для худоби, Дмитро дуже близько підніс праву руку до січкарні. Край куртки зачепився за лезо", — зазначається в повідомленні Національного центру реабілітації.

Хлопцю довелося стати опорою для матері, коли його батько пішов до лав Збройних сил України. Дмитро допомагає й зараз, але це робити складніше, адже господарство у них чималеньке. Протез дозволить повернутися йому до повноцінного життя. Фахівці центру вже зняли всі необхідні заміри.

"Це міоелектричний протез. Керувати ним хлопець зможе за допомогою міодатчиків, які кріпляться до м’язів його руки. Хлопець вже спробував вперше, майже за рік, зігнути й розігнути праву руку і навіть взяти ручку. У його очах справжнє щастя!", — діляться у повідомленні.

У центрі "Незламні" зроблять протез дитині, таким чином буде дано старт загальному дитячому протезування на базі організації. Організація має власну мобільну майстерню, де виготовляють комплектуючі до протезів.

"Для Дмитра Це лише проміжна примірка протеза. Далі до нього допасують кисть та закріплять усі датчики. Протез Дмитра — одного з найкращих виробників протезів у світі – німецької компанії “Ottobock”, — додають автори посту.

Нагадаємо, що для маленької 6-річної Олександри Паскаль, яка постраждала від ракетного удару в Затоці Одеської області 16 травня 2022 року, зібрали гроші на біонічний протез. Для збору українці в рамках проєкту "День для незламних" перераховували свій одноденний заробіток на сучасні протези для всіх, хто постраждав через агресію рф.