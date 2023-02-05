Сыну украинского военного изготовят протез для руки, которую он потерял, помогая по хозяйству.

Парень потерял руку, когда помогал маме по хозяйству.

В центре "Несокрушимые" запустили направление детского протезирования. Первый протез будет изготовлен для сына украинского защитника из Одесской области, уже состоялась примерка.

Об этом сообщили в Национальном центре реабилитации.

"Руку ребенок потерял в мгновение ока. Дмитрию — 13 лет. Он родом из Одесчины. Однажды, когда измельчал еду для скота, Дмитрий очень близко поднес правую руку к соломорезке. Край куртки зацепился за лезвие", — отмечается в сообщении Национального центра реабилитации.

Парню пришлось стать опорой матери, когда его отец пошел в ряды Вооруженных сил Украины. Дмитрий помогает и сейчас, но это делать сложнее, ведь хозяйство у них немалое. Протез позволит ему вернуться к полноценной жизни. Специалисты центра уже сняли все необходимые мерки.

"Это миоэлектрический протез. Управлять им парень сможет с помощью миодатчиков, которые крепятся к мышцам его руки. Парень уже попытался впервые, почти через год, согнуть и разогнуть правую руку и даже взять ручку. В его глазах настоящее счастье!", — делятся в сообщении.

В центре "Несокрушимые" сделают протез ребенку, таким образом будет дан старт общему детскому протезированию на базе организации. Организация имеет собственную мобильную мастерскую, где производят комплектующие к протезам.

"Для Дмитрия это лишь промежуточная примерка протеза. Далее к нему подходят кисть и закрепят все датчики. Протез Дмитрия — одного из лучших производителей протезов в мире — немецкой компании "Ottobock", — добавляют авторы поста.

Напомним, что для маленькой 6-летней Александры Паскаль, пострадавшей от ракетного удара в Заливе Одесской области 16 мая 2022 года, собрали деньги на бионический протез. Для сбора украинцы в рамках проекта "День для несокрушимых" перечисляли свой однодневный заработок на современные протезы для всех, кто пострадал из-за агрессии россии.