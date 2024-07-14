Повітряна тривога в Одесі: скільки разів лунав сигнал

Гучномовці сповіщають про повітряну тривогу. Фото: freepik

З початку цього року в Одеській області оголошували повітряну тривогу близько пів тисячі разів. Загалом це становить 18 днів, протягом яких мешканці були змушені ховатися в укриттях.

Такі дані опублікувала моніторингова агенція UA War Infographics.

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Масові обстріли, ракетні та дронові атаки з боку Росії продовжують створювати загрозу для мирного населення регіону. Постійні повітряні тривоги стали частиною повсякденного життя одеситів, які змушені постійно бути готовими до небезпеки. Загалом на Одещині за цей рік уже 473 рази лунав сигнал тривоги.

Де найбільше тривог оголошували

За кількістю тривог Одещину обігнали тільки Кіровоградська, Сумська, Полтавська, Миколаївська, Херсонська, Дніпропетровська, запорізька, Харківська та Донецька області. Найбільше сигналів тривоги з початку 2024 пролунало у Дніпропетровській області. А у Донецькій тривога тривала найдовше.

Кількість повітряних тривог по Україні. Фото: UA War Infographics

Бомбосховища в Одесі

Побачити повний перелік сховищ можна за допомогою онлайн-мапи. На ній окремо зазначено близько 200 звичайних укриттів та 135 протирадіаційних бомбосховищ у різних районах міста. Також можна побачити, де є найближчий паркінг.

Під час тривоги всі паркінги міста мають бути відкритими для всіх охочих. Блокувати входи до бомбосховищ заборонено.

Якщо вхід до бомбосховища закритий чи ним неможливо з інших причин користатися, то слід звернутися за розв'язанням цієї проблеми до єдиного центру звернення громадян за номером "15-35". Також можна зателефонувати до поліції або до рятувальних служб.