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18 дней в укрытии — сколько раз на Одесчине объявляли воздушную тревогу

14 июля 2024 18:42
Лилия Швец - редактор
Лилия Швец
редактор
Воздушная тревога в Одессе: сколько раз звучал сигнал
Громкоговорители извещают о воздушной тревоге. Фото: freepik
Лилия Швец - редактор
Лилия Швец
редактор

С начала этого года в Одесской области объявляли воздушную тревогу около полутысячи раз. В общей сложности это составляет 18 дней, в течение которых жители были вынуждены прятаться в укрытиях.

Такие данные опубликовало мониторинговое агентство UA War Infographics.

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Массовые обстрелы, ракетные и дроновые атаки со стороны России продолжают создавать угрозу мирному населению региона. Постоянные воздушные тревоги стали частью повседневной жизни одесситов, вынужденных постоянно быть готовыми к опасности. Всего в Одесской области за этот год уже 473 раза раздавался сигнал тревоги.

Где больше всего тревог объявляли

По количеству тревог Одесскую область обогнали только Кировоградская, Сумская, Полтавская, Николаевская, Херсонская, Днепропетровская, запорожская, Харьковская и Донецкая области. Больше всего сигналов тревоги с начала 2024 года прозвучало в Днепропетровской области. А в Донецкой тревога продолжалась дольше всего.

18 дней в укрытии — сколько раз в Одесской области объявляли воздушную тревогу - фото 1
Количество воздушных тревог по Украине. Фото: UA War Infographics

Бомбоубежища в Одессе

Увидеть полный список хранилищ можно с помощью онлайн-карты. На ней отдельно отмечено около 200 обычных укрытий и 135 противорадиационных бомбоубежищ в разных районах города. Также можно увидеть, где находится ближайший паркинг.

Во время тревоги все паркинги города должны быть открыты всем желающим. Блокировать входы в бомбоубежища запрещено.

Если вход в бомбоубежище закрыт или им невозможно по другим причинам пользоваться, то следует обратиться за решением этой проблемы в единый центр обращения граждан по номеру "15-35". Также можно позвонить в полицию или спасательные службы.

Одесса Одесская область Одесская ОГА Новости Одессы воздушная тревога

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