22% населення Одещини займаються спортом: деталі
Станом на вересень 2023 року в Одеській області активно займаються спортом лише 22% населення. Упродовж року фізкультурно-оздоровчою діяльністю було охоплено понад пів мільйона людей.
Про це Новини.LIVE дізналися з даних Головного управління статистики в Одеській області.
Упродовж 2022 року у закладах освіти, на підприємствах, в організаціях, фізкультурно-оздоровчих клубах за місцем проживання, позашкільних навчальних закладах фізкультурно-оздоровчою займалося 514 600 людей.
Скільки займаються спортом
За минулий рік 32,4 тисячі осіб займалися у спортивних клубах, а 20,1 тисячі — у дитячо-юнацьких спортивних школах та спеціалізованих школах олімпійського резерву.
Зазначимо, що хлопців у спорті більше. Дівчат лише 27,5%. А от олімпійськими видами спорту займалися 37,7 тисяч осіб.
Місця для заняття спортом
В Одеській області наразі налічується:
- 38 стадіонів,
- 1998 спортивних майданчиків, у тому числі 101 тенісний корт,
- 735 футбольних полів,
- 160 стрілецьких тирів,
- 50 плавальних басейнів,
- 842 спортивні зали,
- 478 майданчиків з тренажерним обладнанням,
- 4 кінноспортивних бази та споруди зі штучним льодом.
Нагадаємо, сьогодні спортивна спільнота Одещини зібралась у стінах Одеської міської ради для відзначення кращих спортсменів. З метою стимулювання та підтримки перспективних спортсменів було запроваджено щорічну муніципальну премію "Спортивна столиця", вручення якої вже традиційно здійснюється до Дня фізичної культури і спорту України.