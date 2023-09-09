22% населення Одещини займаються спортом

Родина вийшла на пробіжку. Фото ілюстративне: pixabay

Станом на вересень 2023 року в Одеській області активно займаються спортом лише 22% населення. Упродовж року фізкультурно-оздоровчою діяльністю було охоплено понад пів мільйона людей.

Про це Новини.LIVE дізналися з даних Головного управління статистики в Одеській області.

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Упродовж 2022 року у закладах освіти, на підприємствах, в організаціях, фізкультурно-оздоровчих клубах за місцем проживання, позашкільних навчальних закладах фізкультурно-оздоровчою займалося 514 600 людей.

Скільки займаються спортом

За минулий рік 32,4 тисячі осіб займалися у спортивних клубах, а 20,1 тисячі — у дитячо-юнацьких спортивних школах та спеціалізованих школах олімпійського резерву.

Зазначимо, що хлопців у спорті більше. Дівчат лише 27,5%. А от олімпійськими видами спорту займалися 37,7 тисяч осіб.

Статистика населення в Одеській області. Фото: ukrstat.gov.ua

Місця для заняття спортом

В Одеській області наразі налічується:

38 стадіонів,

1998 спортивних майданчиків, у тому числі 101 тенісний корт,

735 футбольних полів,

160 стрілецьких тирів,

50 плавальних басейнів,

842 спортивні зали,

478 майданчиків з тренажерним обладнанням,

4 кінноспортивних бази та споруди зі штучним льодом.

Нагадаємо, сьогодні спортивна спільнота Одещини зібралась у стінах Одеської міської ради для відзначення кращих спортсменів. З метою стимулювання та підтримки перспективних спортсменів було запроваджено щорічну муніципальну премію "Спортивна столиця", вручення якої вже традиційно здійснюється до Дня фізичної культури і спорту України.