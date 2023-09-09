Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Одеса arrow 22% населення Одещини займаються спортом: деталі arrow

22% населення Одещини займаються спортом: деталі

9 вересня 2023 14:40
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
22% населення Одещини займаються спортом
Родина вийшла на пробіжку. Фото ілюстративне: pixabay
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

Станом на вересень 2023 року в Одеській області активно займаються спортом лише 22% населення. Упродовж року фізкультурно-оздоровчою діяльністю було охоплено понад пів мільйона людей.

Про це Новини.LIVE дізналися з даних Головного управління статистики в Одеській області.

Читайте також:

Упродовж 2022 року у закладах освіти, на підприємствах, в організаціях, фізкультурно-оздоровчих клубах за місцем проживання, позашкільних навчальних закладах фізкультурно-оздоровчою займалося 514 600 людей.

Скільки займаються спортом 

За минулий рік 32,4 тисячі осіб займалися у спортивних клубах, а 20,1 тисячі — у дитячо-юнацьких спортивних школах та спеціалізованих школах олімпійського резерву.

Зазначимо, що хлопців у спорті більше. Дівчат лише 27,5%. А от олімпійськими видами спорту займалися 37,7 тисяч осіб.

Статистика населення в Одеській області. Фото: ukrstat.gov.ua

Місця для заняття спортом

В Одеській області наразі налічується:

  • 38 стадіонів,
  • 1998 спортивних майданчиків, у тому числі 101 тенісний корт,
  • 735 футбольних полів,
  • 160 стрілецьких тирів,
  • 50 плавальних басейнів,
  • 842 спортивні зали,
  • 478 майданчиків з тренажерним обладнанням,
  • 4 кінноспортивних бази та споруди зі штучним льодом.

Нагадаємо, сьогодні спортивна спільнота Одещини зібралась у стінах Одеської міської ради для відзначення кращих спортсменів. З метою стимулювання та підтримки перспективних спортсменів було запроваджено щорічну муніципальну премію "Спортивна столиця", вручення якої вже традиційно здійснюється до Дня фізичної культури і спорту України.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

20:14Гордон на Хрещатику облаяв чоловіка у військовій формі

12:45 Ломаченко звернувся до Усика після бою з Дюбуа: що сказав ексчемпіон

19:52 "Домашній тиран та насильник": ексдружина українського зіркового актора про їхнє сімейне життя

18:40 Солістка гурту KAZKA продемонструвала розкішні форми на пляжі

09:07 Циганков залишить "Жирону": коли й куди перейде українець

None

Чи означає військовий облік жінок автоматичну мобілізацію

23:45 Банки почнуть блокувати рахунки: які суми тепер вважають підозрілими

07:08 ТЦК анульовують відстрочки студентам і аспірантам: що необхідно знати

Новина з відео

12:51 Тягнули на комісію прямо з ліжка: працівники ТЦК увірвались до приватного помешкання

Новина з фото

16:36 У Львові СБУ затримала головного державного інспектора митного поста "Краківець"

13:06 Ляшко розповів про нові правила мобілізації: як тепер працюватиме ВЛК

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз