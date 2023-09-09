22% населения Одесщины занимаются спортом

Семья вышла на пробежку. Фото иллюстративное: pixabay

По состоянию на сентябрь 2023 года в Одесской области активно занимаются спортом всего 22% населения. За год физкультурно-оздоровительной деятельностью было охвачено более полумиллиона человек.

Об этом Новини.LIVE узнали из данных Главного управления статистики в Одесской области.

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В течение 2022 года в учебных заведениях, на предприятиях, в организациях, физкультурно-оздоровительных клубах по месту жительства, внешкольных учебных заведениях физкультурно-оздоровительной деятельностью занималось 514 600 человек.

Сколько занимаются спортом

За прошлый год 32,4 тысячи человек занимались в спортивных клубах, а 20,1 тысячи — в детско-юношеских спортивных школах и специализированных школах олимпийского резерва.

Отметим, что ребят в спорте больше. Девушек всего 27,5%. А вот олимпийскими видами спорта занималось 37,7 тысячи лиц.

Статистика в Одесской области. Фото: ukrstat.gov.ua

Места для занятия спортом

В Одесской области в настоящее время насчитывается:

38 стадионов,

1998 спортивных площадок, в том числе 101 теннисный корт,

735 футбольных полей,

160 стрелковых тиров,

50 плавательных бассейнов,

842 спортивных зала,

478 площадок с тренажерным оборудованием,

4 конноспортивные базы и сооружения с искусственным льдом.

Напомним, сегодня спортивное сообщество Одесчины собралось в стенах Одесского городского совета для празднования лучших спортсменов. С целью стимулирования и поддержки перспективных спортсменов была введена ежегодная муниципальная премия "Спортивная столица", вручение которой уже традиционно осуществляется ко Дню физической культуры и спорта Украины.