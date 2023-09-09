22% населения Одесщины занимаются спортом

22% населения Одесской области занимаются спортом: детали
По состоянию на сентябрь 2023 года в Одесской области активно занимаются спортом всего 22% населения. За год физкультурно-оздоровительной деятельностью было охвачено более полумиллиона человек.
Об этом Новини.LIVE узнали из данных Главного управления статистики в Одесской области.
В течение 2022 года в учебных заведениях, на предприятиях, в организациях, физкультурно-оздоровительных клубах по месту жительства, внешкольных учебных заведениях физкультурно-оздоровительной деятельностью занималось 514 600 человек.
Сколько занимаются спортом
За прошлый год 32,4 тысячи человек занимались в спортивных клубах, а 20,1 тысячи — в детско-юношеских спортивных школах и специализированных школах олимпийского резерва.
Отметим, что ребят в спорте больше. Девушек всего 27,5%. А вот олимпийскими видами спорта занималось 37,7 тысячи лиц.
Места для занятия спортом
В Одесской области в настоящее время насчитывается:
- 38 стадионов,
- 1998 спортивных площадок, в том числе 101 теннисный корт,
- 735 футбольных полей,
- 160 стрелковых тиров,
- 50 плавательных бассейнов,
- 842 спортивных зала,
- 478 площадок с тренажерным оборудованием,
- 4 конноспортивные базы и сооружения с искусственным льдом.
Напомним, сегодня спортивное сообщество Одесчины собралось в стенах Одесского городского совета для празднования лучших спортсменов. С целью стимулирования и поддержки перспективных спортсменов была введена ежегодная муниципальная премия "Спортивная столица", вручение которой уже традиционно осуществляется ко Дню физической культуры и спорта Украины.