37 тисяч аварій на Одещині: в ДТЕК розкрили деталі найскладнішої зими

Було зафіксовано понад два мільйони звернень громадян

Шість разів електросистему Одещини довелось підіймати з нуля. Десятки обстрілів, погодинні відключення та блекаути. Ця зима дійсно була надважкою, втім її вдалось пережити.

Про те з якими складнощами стикнулись енергетики Новини.LIVE дізнались від генерального директора ДТЕК Одеські електромережі Дмитра Григорʼєва.

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Тисячі аварійних ситуацій

За підсумками 2022-23 років, фахівці компанії підготували Одеську область до зими, відремонтували понад 1 тисячі енергооб'єктів та 1,5 тисячі кілометрів ліній електропередачі, а також ліквідували більш як 37 тисяч аварій на мережах, зокрема 72 — після ракетних атак. Крім того, компанія шість разів піднімала енергетику області з нуля та відновлювала електропостачання для понад 1 мільйона клієнтів.

"Колектив ДТЕК Одеські електромережі, а це 4 тисячі співробітників, попри обстріли та ліквідацію їх наслідків, встиг оновити 1,5 тисячі кілометрів електроліній та понад 1 тисячу енергообʼєктів, серед яких 4 великих високовольтних підстанції. ДТЕК був надійною опорою українців в цьому найважчому осінньо-зимовому періоді за всю історію України", — зазначив генеральний директор ДТЕК Одеські електромережі Дмитро Григорʼєв.

Ракетні обстріли

Внаслідок ракетних обстрілів, українська енергосистема зазнала руйнувань різного масштабу, через що в Одеській області утворився дефіцит доступної електричної потужності, а під час опалювального сезону відбувалися екстрені відключення світла до 58 разів. Найскладніша ситуація виникла в Одеському районі та в Одесі, де через значні руйнування енергооб'єктів відбувалися найбільші відключення світла.

Графіки відключень

Для забезпечення роботи енергосистеми країни та недопущення більш масштабних руйнувань, ДТЕК розробила графіки погодинних відключень, які допомагали забезпечувати електроенергією об'єкти критичної інфраструктури та рівномірно розподіляти електроенергію між клієнтами. Графіки стабілізаційних відключень застосовувалися в регіоні 96 днів.

Мільйони звернень

Війна та відключення світла спричинили збільшення кількості електронних звернень та дзвінків у понад 2 рази порівняно з попереднім роком, до 2,4 мільйона. Для того, щоб забезпечити обробку такої кількості звернень, компанія під'єднала додаткові 50 телефонних ліній. Також люди почали більше користуватись онлайн-сервісами компанії. Вони дозволяють дистанційно, без участі оператора, отримувати необхідні послуги, такі як укладання договорів, замовлення приєднання, передача показів лічильника та залишання заявок на ремонт.

Підготовка до наступної зими

У планах компанії – відремонтувати та оновити 100 кілометрів електричних ліній та 842 енергообʼєкти, серед яких 8 високовольтних підстанцій.

Нагадаємо, Україна веде переговори про спорудження ще однієї лінії електропередач, яка поєднає українську та європейську енергосистеми. Планують з'єднати Рівненську АЕС з польським Хелмом.