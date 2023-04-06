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37 тысяч аварий в Одесской области: в ДТЭК раскрыли детали самой сложной зимы

6 апреля 2023 12:26
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Было зафиксировано более двух миллионов обращений граждан
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Шесть раз электросистему Одесчины пришлось поднимать с нуля. Десятки обстрелов, почасовые отключения и блекауты. Эта зима действительно была сверхтяжелой, но ее удалось пережить.

О том, с какими сложностями столкнулись энергетики Новини.LIVE узнали от генерального директора ДТЭК Одесские электросети Дмитрия Григорьева.

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Тысячи аварийных ситуаций

По итогам 2022-23 годов специалисты компании подготовили Одесскую область к зиме, отремонтировали более 1 тысячи энергообъектов и 1,5 тысячи километров линий электропередачи, а также ликвидировали более 37 тысяч аварий на сетях, в том числе 72 — после ракетных атак. Кроме того, компания шесть раз поднимала энергетику области с нуля и возобновляла электроснабжение более 1 миллиона клиентов.

"Коллектив ДТЭК Одесские электросети, а это 4 тысячи сотрудников, несмотря на обстрелы и ликвидацию их последствий, успел обновить 1,5 тысячи километров электролиний и более 1 тысячи энергообъектов, среди которых 4 больших высоковольтных подстанции. ДТЭК был надежной опорой украинцев в этом самом тяжелом осенне-зимнем периоде за всю историю Украины", — отметил генеральный директор ДТЭК Одесские электросети Дмитрий Григорьев.

Ракетные обстрелы

В результате ракетных обстрелов, украинская энергосистема испытала разрушения разного масштаба, из-за чего в Одесской области образовался дефицит доступной электрической мощности, а во время отопительного сезона происходили экстренные отключения света до 58 раз. Самая сложная ситуация возникла в Одесском районе и в Одессе, где из-за значительных разрушений энергообъектов происходили наибольшие отключения света.

Графики отключений

Для обеспечения работы энергосистемы страны и недопущения более масштабных разрушений ДТЭК разработала графики почасовых отключений, которые помогали обеспечивать электроэнергией объекты критической инфраструктуры и равномерно распределять электроэнергию между клиентами. Графики стабилизационных отключений применялись в регионе 96 дней.

Миллионы обращений

Война и отключение света привели к увеличению количества электронных обращений и звонков более чем в 2 раза по сравнению с предыдущим годом, до 2,4 миллиона. Для того чтобы обеспечить обработку такого количества обращений, компания подключила дополнительные 50 телефонных линий. Также люди начали больше пользоваться онлайн-сервисами компании. Они позволяют дистанционно без участия оператора получать необходимые услуги, такие как заключение договоров, заказ присоединения, передача показов счетчика и оставление заявок на ремонт.

Подготовка к следующей зиме

В планах компании отремонтировать и обновить 100 километров электрических линий и 842 энергообъекта, среди которых 8 высоковольтных подстанций.

Напомним, Украина ведет переговоры о сооружении еще одной линии электропередач, соединяющей украинскую и европейскую энергосистемы. Планируют соединить Ровенскую АЭС с польским Хелмом.

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