40 мільйонів на зарплатню: скільки заробляють чиновники Одеської обласної ради

Сесія одеської облради. Фото: Одеська облрада

Віктор Бабаєнко Головний редактор Одеської редакції

У 2023 році Одеська обласна рада виділила близько 40 мільйонів гривень — на оплату зарплат апарату. Крім того, 11 мільйонів бюджетних гривень, які підуть на святкові премії для працівників.

Про це повідомив голова фракції політичної партії "Європейська Солідарність" в облраді Михайло Шмушкович.

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Зараз відомо, що для чиновників передбачені щомісячні премії, доплати за високі досягнення, матеріальна допомога на оздоровлення та розв'язання соціально-побутових питань (а також ця допомога передбачена у двійних розмірах), і, нарешті, премії до свят.

За розрахунками, найбільша зарплата отримує керівник апарату, величина якої перевищує навіть голову облради. Голова має офіційно отримувати близько 830 тисяч гривень на рік, в той час, як керівник апарату — понад один мільйон гривень.





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"Примітно, що секретарів у нікого немає, хоча фактично в кожному кабінеті заступників та голови вас зустрінуть саме вони. Але ми, звичайно, можемо повірити, що це не секретарі, а просто муляжі. Зустрічає гостей, робить каву собі та гостям особисто голова та її заступники", — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, колишній "Слуга народу" хоче повернутися до Одеської обласної ради. Він через суд подав позов на відновлення мандата та депутатських повноважень.