Призначили нового голову Одеської РВА

Новий голова Одеської РВА Гринчак. Фото: Нацполіція

Сьогодні, 19 серпня, стало відомо, що голову Одеської районної військової адміністрації звільнили з посади. На посаду призначили колишнього поліцейського Олександра Гринчака.

Про це повідомив представник Кабінету міністрів України у ВРУ Тарас Мельничук.

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Що відомо про Олександра Гринчака

Полковник поліції. Народився 17 липня 1978 року на Львівщині. В органах системи МВС працює з 1995 року. До призначення на посаду начальника Департаменту кіберполіції очолював відділ протидії злочинам у сфері інформаційних систем Департаменту захисту економіки та працював на посаді першого заступника начальника Департаменту кіберполіції.

Рішення про кадрові зміни. Фото: Тарас Мельничук

Інші кадрові зміни

Фігеля Андрія Анатолійовича назначено заступником голови Одеської обласної державної адміністрації;

Харлова Олександра Олександровича назначено заступником голови Одеської обласної державної адміністрації.

Зазначимо, що Юрій Крук керував Одеським районом з лютого 2021 року і очолював її два з половиною роки. Він син одного з найвпливовіших керівників морської галузі в Україні Юрія Крука і брат колишнього заступника міністра В’ячеслава Крука.

До цього з 2015 року був депутатом Одеської міської ради 7 скликання від Політичної партії "Довіряй ділам" та членом постійної депутатської комісії з питань транспорту, дорожнього господарства, зв’язку та морегосподарського комплексу.

З 15 листопада 2016 року — заступником міського голови Чорноморська, а з 2018 року віцепрезидент всеукраїнської громадської організації "Український союз промисловців і підприємців".

Нагадаємо, 17 серпня Президент України Володимир Зеленський підписав указ щодо звільнення всіх обласних військкомів.