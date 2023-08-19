Назначили нового главу Одесского РВА

Новый глава Одесского РВА Гринчак. Фото: Нацполиция

Сегодня, 19 августа, стало известно, что главу Одесской районной военной администрации уволили с должности. На должность назначили бывшего полицейского Александра Гринчака.

Об этом сообщил представитель Кабинета Министров Украины в ВРУ Тарас Мельничук.

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Что известно об Александре Гринчеке

Полковник полиции. Родился 17 июля 1978 года во Львовской области. В органах МВД работает с 1995 года. До назначения на должность начальника Департамента киберполиции возглавлял отдел противодействия преступлениям в сфере информационных систем Департамента защиты экономики и работал в должности первого заместителя начальника Департамента киберполиции.

Решение о кадровых изменениях. Фото: Тарас Мельничук

Другие кадровые изменения

Фигель Андрей Анатольевич назначен заместителем председателя Одесской областной государственной администрации;

Харлов Александр Александрович назначен заместителем председателя Одесской областной государственной администрации.

Юрий Крук руководил Одесским районом с февраля 2021 года и возглавлял ее два с половиной года. Он сын одного из самых влиятельных руководителей морской отрасли в Украине Юрия Крука и брат бывшего замминистра Вячеслава Крука.

До этого с 2015 года был депутатом Одесского городского совета 7 созыва от Политической партии "Доверяй делам" и членом постоянной депутатской комиссии по вопросам транспорта, дорожного хозяйства, связи и морехозяйственного комплекса.

С 15 ноября 2016 года — заместителем городского головы Черноморска, а с 2018 года — вице-президент всеукраинской общественной организации "Украинский союз промышленников и предпринимателей".

Напомним, 17 августа Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об увольнении всех областных военкомов.