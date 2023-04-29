На Одещині судитимуть чоловіка за використання забороненої символіки

Заборонена символіка СРСР. Фото: УНІАН

В Одеській області судитимуть чоловіка за використання забороненої символіки. Житель міста Рені закріпив на телевізійній антені радянські знаки.

Про це повідомили у пресслужбі Головного управління Національної поліції в Одеській області.

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За інформацією правоохоронців, на даху будинку була прикріплена металева емблема з зображенням серпа, молота та п’ятикутної зірки.

"Під час проведення санкціонованого обшуку в маєтку поліцейські вилучили заборонений символ", — йдеться у повідомленні.

Наразі чоловік перебуває під слідством. Йому повідомили про підозру у публічному використанні символіки комуністичного тоталітарного режиму на всій території України за частиною 1 статті 436-1 Кримінального кодексу України. Це покарання карається обмеженням волі строком до п’яти років з конфіскацією майна.

Зазначимо, що комуністична символіка на території України заборонена. Проте є виключення, якщо вона зображена на: