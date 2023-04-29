5 років за червону зірку: на Одещині судитимуть чоловіка за використання забороненої символіки
В Одеській області судитимуть чоловіка за використання забороненої символіки. Житель міста Рені закріпив на телевізійній антені радянські знаки.
Про це повідомили у пресслужбі Головного управління Національної поліції в Одеській області.
За інформацією правоохоронців, на даху будинку була прикріплена металева емблема з зображенням серпа, молота та п’ятикутної зірки.
"Під час проведення санкціонованого обшуку в маєтку поліцейські вилучили заборонений символ", — йдеться у повідомленні.
Наразі чоловік перебуває під слідством. Йому повідомили про підозру у публічному використанні символіки комуністичного тоталітарного режиму на всій території України за частиною 1 статті 436-1 Кримінального кодексу України. Це покарання карається обмеженням волі строком до п’яти років з конфіскацією майна.
Зазначимо, що комуністична символіка на території України заборонена. Проте є виключення, якщо вона зображена на:
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документах державних органів та органів місцевого самоврядування (місцевих органів державної влади і управління), прийнятих чи виданих до 1991 року;
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на документах, виданих закладами освіти та науки, підприємствами, установами, організаціями до 1991 року;
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в експозиціях музеїв, тематичних виставках, Музейному фонді України, а також бібліотечних фондах на різних носіях інформації;
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у творах мистецтва, створених до набрання чинності цим Законом;
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у процесі наукової діяльності, в тому числі під час наукових досліджень та поширення їх результатів у не заборонений законодавством України спосіб;
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на оригіналах бойових знамен;
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на державних нагородах, ювілейних медалях та інших відзнаках, якими нагороджувались особи до 1991 року та протягом 1991-2015 років у зв’язку з річницями подій періоду Другої світової війни, а також на документах, що посвідчують нагородження ними;
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на намогильних спорудах, розташованих на території місць поховань, місць почесних поховань.