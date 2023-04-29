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5 років за червону зірку: на Одещині судитимуть чоловіка за використання забороненої символіки

29 квітня 2023 17:20
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
На Одещині судитимуть чоловіка за використання забороненої символіки
Заборонена символіка СРСР. Фото: УНІАН
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

В Одеській області судитимуть чоловіка за використання забороненої символіки. Житель міста Рені закріпив на телевізійній антені радянські знаки.

Про це повідомили у пресслужбі  Головного управління Національної поліції в Одеській області.

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За інформацією правоохоронців, на даху будинку була прикріплена металева емблема з зображенням серпа, молота та п’ятикутної зірки.

"Під час проведення санкціонованого обшуку в маєтку поліцейські вилучили заборонений символ", — йдеться у повідомленні. 

Наразі чоловік перебуває під слідством. Йому повідомили про підозру у публічному використанні символіки комуністичного тоталітарного режиму на всій території України за частиною 1 статті 436-1 Кримінального кодексу України. Це покарання карається обмеженням волі строком до п’яти років з конфіскацією майна.

Зазначимо, що комуністична символіка на території України заборонена. Проте є виключення, якщо вона зображена на:

  •  документах державних органів та органів місцевого самоврядування (місцевих органів державної влади і управління), прийнятих чи виданих до 1991 року;

  • на документах, виданих закладами освіти та науки, підприємствами, установами, організаціями до 1991 року;

  • в експозиціях музеїв, тематичних виставках, Музейному фонді України, а також бібліотечних фондах на різних носіях інформації;

  • у творах мистецтва, створених до набрання чинності цим Законом;

  • у процесі наукової діяльності, в тому числі під час наукових досліджень та поширення їх результатів у не заборонений законодавством України спосіб;

  • на оригіналах бойових знамен;

  • на державних нагородах, ювілейних медалях та інших відзнаках, якими нагороджувались особи до 1991 року та протягом 1991-2015 років у зв’язку з річницями подій періоду Другої світової війни, а також на документах, що посвідчують нагородження ними;

  • на намогильних спорудах, розташованих на території місць поховань, місць почесних поховань.

     

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