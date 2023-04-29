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5 лет за красную звезду: на Одесчине будут судить мужчину за использование запрещенной символики

29 апреля 2023 17:20
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
В Одесской области будут судить мужчину за использование запрещенной символики
Запрещена символика СССР. Фото: УНИАН
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

В Одесской области будут судить мужчину за использование запретной символики. Житель города Рени закрепил на телевизионной антенне советские знаки.

Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Национальной полиции в Одесской области.

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По информации правоохранителей, на крыше дома была прикреплена металлическая эмблема с изображением серпа, молота и пятиконечной звезды.

"Во время проведения санкционированного обыска в имении полицейские изъяли запрещенный символ", — говорится в сообщении.

В настоящее время мужчина находится под следствием. Ему сообщили о подозрении в публичном использовании символики коммунистического тоталитарного режима по всей территории Украины по части 1 статьи 436-1 Уголовного кодекса Украины. Это наказание карается ограничением свободы на срок до пяти лет с конфискацией имущества.

Отметим, что коммунистическая символика на территории Украины запрещена. Однако есть исключение, если она изображена на:

  • документах государственных органов и органов местного самоуправления (местных органов государственной власти и управления), принятых или изданных до 1991 года;

  • на документах, выданных учебными заведениями, предприятиями, учреждениями, организациями до 1991 года;

  • в экспозициях музеев, тематических выставках, Музейном фонде Украины, а также библиотечных фондах на разных носителях информации;

  • в произведениях искусства, созданных до вступления в силу настоящего Закона;

  • в процессе научной деятельности, в том числе во время научных исследований и распространения их результатов не запрещенный законодательством Украины способ;

  • на оригиналах боевых знамен;

  • на государственных наградах, юбилейных медалях и других наградах, которыми награждались лица до 1991 года и в течение 1991-2015 годов в связи с годовщиной событий периода Второй мировой войны, а также на документах, удостоверяющих награждение ими;

  • на нагробных сооружениях, расположенных на территории мест захоронений, мест почётных захоронений.

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