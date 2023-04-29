В Одесской области будут судить мужчину за использование запрещенной символики

Запрещена символика СССР. Фото: УНИАН

В Одесской области будут судить мужчину за использование запретной символики. Житель города Рени закрепил на телевизионной антенне советские знаки.

Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Национальной полиции в Одесской области.

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По информации правоохранителей, на крыше дома была прикреплена металлическая эмблема с изображением серпа, молота и пятиконечной звезды.

"Во время проведения санкционированного обыска в имении полицейские изъяли запрещенный символ", — говорится в сообщении.

В настоящее время мужчина находится под следствием. Ему сообщили о подозрении в публичном использовании символики коммунистического тоталитарного режима по всей территории Украины по части 1 статьи 436-1 Уголовного кодекса Украины. Это наказание карается ограничением свободы на срок до пяти лет с конфискацией имущества.

Отметим, что коммунистическая символика на территории Украины запрещена. Однако есть исключение, если она изображена на: