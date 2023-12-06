Абсолютний рекорд — одеські нацгвардійці знищили російський ЗРК "Витязь"

Ураження ЗРК С-350 "Витязь". Фото: скриншот

Оператори дронів одеської 11 бригади НГУ знищили частину новітнього зенітно-ракетного комплексу С-350. Відомо, що ЗРК "Витязь" виробляється у РФ у малих кількостях та досить коштовний.

Про це повідомили у Силах оборони півдня України.

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Наразі відомо, що уразили техніку воїни на Херсонському напрямку. У комплексу повністю знищено пускову та уражено ще одну машину.

Найбільша ціль, уражена FPV-дроном

Зазначимо, що наразі С-350 — найбільша ціль, уражена дроном. Її вартість становить 135 мільйонів доларів. До цього рекордсменом був ТОР за 24 мільйони доларів, який знищили воїни 103 ОБр ТрО.

Ситуація на фронті

Нагадаємо, міністр оборони України Рустем Умєров заявив, що військове керівництво України має план війни на 2024 рік. Наразі ЗСУ перебувають між другою і третьою лінією оборони росіян та вже звільнили 50% нашої території.

Також ми писали, нещодавно британська розвідка оцінила втрати росіян з початку війни в Україні. За підрахунками відомства офіційні сили Міноборони Росії, ймовірно, втратили від 180 до 240 тисяч осіб пораненими і приблизно 50 тисяч вбитими.