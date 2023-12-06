Абсолютный рекорд — одесские нацгвардейцы уничтожили российский ЗРК "Витязь"

Попадание в ЗРК С-350 "Витязь". Фото: скриншот

Операторы дронов одесской 11 бригады НГУ уничтожили часть нового зенитно-ракетного комплекса С-350. Известно, что ЗРК "Витязь" производится в РФ в малых количествах и достаточно ценен.

Об этом сообщили в Силах обороны юга Украины.

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Известно, что поразили технику воины на Херсонском направлении. У комплекса полностью уничтожена пусковая и поражена еще одна машина.

Наибольшая цель, пораженная FPV-дроном

Отметим, что сейчас С-350 — самая большая цель, пораженная дроном. Ее стоимость составляет 135 миллионов долларов. До этого рекордсменом был ТОР за 24 миллиона долларов, уничтоживший воины 103 ОБр ТрО.

Ситуация на фронте

Напомним, министр обороны Украины Рустем Умеров заявил, что у военного руководства Украины есть план войны на 2024 год. В настоящее время ВСУ находятся между второй и третьей линией обороны россиян и уже освободили 50% нашей территории.

Также мы писали, что недавно британская разведка оценила потери россиян с начала войны в Украине. По подсчетам ведомства, официальные силы Минобороны России, вероятно, потеряли от 180 до 240 тысяч человек ранеными и примерно 50 тысяч убитыми.