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"Адмірал Ессен" у Чорному морі: скільки "Калібрів" на борту

27 серпня 2023 17:20
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
Ворог поновив чергування ракетоносіїв в Чорному морі
Ракетоносій РФ "Адмірал Ессен". Фото: Сили оборони півдня
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

Ворог поновив чергування ракетоносіїв в Чорному морі. Наразі на бойовий рейд вийшов фрегат "Адмірал Ессен", який є носієм крилатих ракет.

Про це повідомили у Силах оборони півдня України.

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"З Новоросійська вийшов ракетоносій. Рівень ракетної загрози залишається високим. Дослухайтесь до сигналів повітряних тривог", — йдеться у повідомленні військових.

Скільки ракет на борту

Спорядженість такого типу корабля — 8 ракет. Зазначимо, що це вже другий ракетоносій на чергуванні. Загальна кількість "Калібрів" може досягати 12 одиниць.

Ситуація може змінитися досить швидко, як і кількість "Калібрів". Щоб збільшити кількість ракетоносіїв, ворогові необхідно лише 2–3 години. Саме за цей час кораблі можуть вийти на бойове чергування. Також бойові пуски ворог може здійснювати безпосередньо з бухт поблизу тимчасово окупованого Севастополя. Тож ймовірність ракетних ударів залишається високою. 

Що відомо про фрегат

"Адмірал Ессен" — другий фрегат проєкту 11356Р ("Буревісник"), класу "Адмірал Григорович", що перебуває на озброєнні Чорноморського флоту РФ. Корабель входить до складу 30-ї дивізії надводних кораблів ЧФ.

Основу ударного озброєння корабля становлять універсальні пускові установки 3С14, здатні використовувати ракети "Калібр", "Онікс".

Нагадаємо, що Збройні сили України продовжують героїчно протистояти супротивникові. При цьому українські захисники регулярно знищують російську військову техніку, як, наприклад, гармату "Гіацинт-Б".

Також ми повідомляли, що українські військові 3-го полку Сил спецоперацій ЗСУ виявили та успішно знищили важку артилерію окупантів. Це сталося на Бахмутському напрямку.

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