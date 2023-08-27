Ракетоносій РФ "Адмірал Ессен". Фото: Сили оборони півдня

Ворог поновив чергування ракетоносіїв в Чорному морі. Наразі на бойовий рейд вийшов фрегат "Адмірал Ессен", який є носієм крилатих ракет.

Про це повідомили у Силах оборони півдня України.

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Скільки ракет на борту

Спорядженість такого типу корабля — 8 ракет. Зазначимо, що це вже другий ракетоносій на чергуванні. Загальна кількість "Калібрів" може досягати 12 одиниць.

Ситуація може змінитися досить швидко, як і кількість "Калібрів". Щоб збільшити кількість ракетоносіїв, ворогові необхідно лише 2–3 години. Саме за цей час кораблі можуть вийти на бойове чергування. Також бойові пуски ворог може здійснювати безпосередньо з бухт поблизу тимчасово окупованого Севастополя. Тож ймовірність ракетних ударів залишається високою.

Що відомо про фрегат

"Адмірал Ессен" — другий фрегат проєкту 11356Р ("Буревісник"), класу "Адмірал Григорович", що перебуває на озброєнні Чорноморського флоту РФ. Корабель входить до складу 30-ї дивізії надводних кораблів ЧФ.

Основу ударного озброєння корабля становлять універсальні пускові установки 3С14, здатні використовувати ракети "Калібр", "Онікс".

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