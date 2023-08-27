Ракетоноситель РФ "Адмирал Эссен". Фото: Силы обороны юга

Враг возобновил чередование ракетоносителей в Черном море. На боевой рейд вышел фрегат "Адмирал Эссен", который является носителем крылатых ракет.

Об этом сообщили в Силах обороны юга Украины.

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"Из Новороссийска вышел ракетоноситель. Уровень ракетной угрозы остается высоким. Прислушайтесь к сигналам воздушных тревог", — говорится в сообщении военных.

Сколько ракет на борту

Снаряженность такого типа корабля — 8 ракет. Отметим, что это уже второй ракетоноситель на дежурстве. Общее количество "Калибров" может достигать 12 единиц.

Ситуация может измениться достаточно быстро, как и количество "Калибров". Чтобы увеличить количество ракетоносителей, врагу необходимо всего 2-3 часа. Именно за это время корабли могут выйти на боевое дежурство. Также боевые пуски враг может производить непосредственно из бухт вблизи временно оккупированного Севастополя. Так что вероятность ракетных ударов остается высокой.

Что известно о фрегате

"Адмирал Эссен" — второй фрегат проекта 11356Р ("Буревестник"), находящегося на вооружении Черноморского флота РФ класса "Адмирал Григорьевич". Корабль входит в состав 30-й дивизии надводных кораблей ЧФ.

Основу ударного вооружения корабля составляют универсальные пусковые установки 3С14, способные использовать ракеты "Калибр", "Оникс".

Напомним, что Вооруженные силы Украины продолжают героически противостоять противнику. При этом украинские защитники регулярно уничтожают российскую военную технику, как например пушку "Гиацинт-Б".

Также мы сообщали, что украинские военные 3-го полка Сил спецопераций ВСУ обнаружили и успешно уничтожили тяжелую артиллерию оккупантов. Это произошло на Бахмутском направлении.