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"Адмірал Макаров" у Чорному морі: скільки загрожує "Калібрів"

8 вересня 2023 12:00
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
Росіяни вивели ракетоносій у Чорне море
Фрегат "Адмірал Макаров". Фото: росЗМІ
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

Ворог залишається присутнім у Чорному морі, попри загрозу атак надводних дронів. Наразі окупанти вивели на бойове чергування фрегат "Адмірал Макаров", тож рівень ракетної небезпеки досить високий.

Про це повідомили у пресслужбі Військово-морських сил Збройних сил України.

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Скільки кораблів загрожують 

  • у Чорному морі на бойовому чергуванні є 9 ворожих кораблів, з них 1 — носій крилатих ракет "Калібр", загальний залп до 8 ракет;
  • в Азовському морі — 1 ворожий корабель;
  • в Середземному морі на бойовому чергуванні є 2 ворожі кораблі, ракетоносії знаходяться у пунктах базування.

 Ситуація на фронті

Зазначимо, що з'явилися актуальні карти бойових дій станом на ранок 8 вересня від DeepState, Liveuamap та Інституту вивчення війни (ISW), за якими можна відстежувати усі місця контрнаступу ЗСУ та російських обстрілів, а також кордони тимчасово окупованих територій. Таким чином, за важливими подіями російсько-української війни можна спостерігати в режимі реального часу.

Нагадаємо, що українські військові успішно подолали захисні зміцнення російської армії та продовжують рух углиб території. Попри те, що динаміка просування може не відповідати початковим очікуванням, Україна все одно зміцнює свої позиції.

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