Россияне вывели ракетоноситель в Черное море

Фрегат "Адмирал Макаров". Фото: росСМИ

Враг остается присутствующим в Черном море, несмотря на угрозу атак надводных дронов. Сейчас оккупанты вывели на боевое дежурство фрегат "Адмирал Макаров", поэтому уровень ракетной опасности достаточно высок.

Об этом сообщили в пресс-службе Военно-морских сил Вооруженных сил Украины.

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в Черном море на боевом дежурстве есть 9 вражеских кораблей, из них 1 — носитель крылатых ракет "Калибр", общий залп до 8 ракет;

в Азовском море — 1 вражеский корабль;

в Средиземном море на боевом дежурстве есть 2 вражеских корабля, ракетоносители находятся в пунктах базирования.

Ситуация на фронте

Отметим, что появились актуальные карты боевых действий на утро 8 сентября от DeepState, Liveuamap и Института изучения войны (ISW), за которыми можно отслеживать все места контрнаступления ВСУ и российских обстрелов, а также границы временно оккупированных территорий. Таким образом, за важными событиями российско-украинской войны можно наблюдать в режиме реального времени.

Напомним, что украинские военные успешно преодолели защитные укрепления российской армии и продолжают движение вглубь территории. Несмотря на то, что динамика продвижения может не соответствовать исходным ожиданиям, Украина все равно укрепляет свои позиции.