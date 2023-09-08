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"Адмирал Макаров" в Черном море: сколько угрожает "Калибров"

8 сентября 2023 12:00
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
Россияне вывели ракетоноситель в Черное море
Фрегат "Адмирал Макаров". Фото: росСМИ
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

Враг остается присутствующим в Черном море, несмотря на угрозу атак надводных дронов. Сейчас оккупанты вывели на боевое дежурство фрегат "Адмирал Макаров", поэтому уровень ракетной опасности достаточно высок.

Об этом сообщили в пресс-службе Военно-морских сил Вооруженных сил Украины.

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  • в Черном море на боевом дежурстве есть 9 вражеских кораблей, из них 1 — носитель крылатых ракет "Калибр", общий залп до 8 ракет;
  • в Азовском море — 1 вражеский корабль;
  • в Средиземном море на боевом дежурстве есть 2 вражеских корабля, ракетоносители находятся в пунктах базирования.

Ситуация на фронте

Отметим, что появились актуальные карты боевых действий на утро 8 сентября от DeepState, Liveuamap и Института изучения войны (ISW), за которыми можно отслеживать все места контрнаступления ВСУ и российских обстрелов, а также границы временно оккупированных территорий. Таким образом, за важными событиями российско-украинской войны можно наблюдать в режиме реального времени.

Напомним, что украинские военные успешно преодолели защитные укрепления российской армии и продолжают движение вглубь территории. Несмотря на то, что динамика продвижения может не соответствовать исходным ожиданиям, Украина все равно укрепляет свои позиции.

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