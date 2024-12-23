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Аеропорт Одеси — літаки стоять, зарплата директору капає

23 грудня 2024 16:17
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор
Директорка непрацюючого Одеського аеропорту отримала майже пів мільйона зарплати під час війни
В. о. директорки Одеського аеропорту Ольга Макогонюк. Фото: Одеська мерія
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор

Українські аеропорти не працюють від початку повномасштабної війни. Але їхні керівники продовжують отримувати зарплати. Одеський аеропорт не виключення.

Про це йдеться у розслідуванні порталу "Слово і діло".

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Зарплата директора

За даними видання, в. о. директорки Одеського аеропорту Ольга Макогонюк за 2022 рік заробила 476,4 тис. грн. У 2023 році вона вказала 434,4 тис. грн зарплати. Зазначимо, що повітряний вокзал в Одесі не тільки не працює, але й зазнав пошкоджень внаслідок російських обстрілів.

Найбільше за час повномасштабної війни заробив гендиректор аеропорту "Бориспіль" Олександр Дубревський — майже 8 млн грн за два роки. У коментарі виданню він пояснив, що займається підтримкою технічної готовності об'єктів і систем та підвищенням кваліфікації персоналу.

Також зарплату продовжує отримувати директор зруйнованого аеропорту в Донецьку Владислав Близнюк.  

Раніше ми писали, наскільки реально відкрити повітряний простір в Україні під час війни. Також ми повідомляли, з яких аеропортів можуть бути відновлені авіаперельоти.

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Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

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