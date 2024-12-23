Директор неработающего Одесского аэропорта получила почти полмиллиона зарплаты во время войны

В. о. директора Одесского аэропорта Ольга Макогонюк. Фото: Одесская мэрия

Украинские аэропорты не работают с начала полномасштабной войны. Но их руководители продолжают получать зарплату. Одесский аэропорт не исключение.

Об этом говорится в расследовании портала "Слово и дело".

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Зарплата директора

По данным издания, и. о. директора Одесского аэропорта Ольга Макогонюк за 2022 год заработала 476,4 тыс. грн. В 2023 году она указала 434,4 тыс. грн зарплаты. Отметим, что воздушный вокзал в Одессе не только не работает, но и получил повреждения в результате российских обстрелов.

Больше всего за время полномасштабной войны заработал гендиректор аэропорта "Борисполь" Александр Дубревский — почти 8 млн грн за два года. В комментарии он пояснил, что занимается поддержкой технической готовности объектов и систем и повышением квалификации персонала.

Также зарплату продолжает получать директор разрушенного аэропорта Донецка Владислав Близнюк.

Раньше мы писали, как реально открыть воздушное пространство в Украине во время войны. Также мы сообщали, из каких аэропортов могут быть возобновлены авиаперелеты.