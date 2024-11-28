Аеротрансфер Одеса-Кишинів, новий розклад

Аеротрансфер Одеса-Кишинів змінює розклад — новий час
З 1 грудня зміниться час відправлення маршруток з Одеси до аеропорту Кишинева й назад. Відтепер автобус відправлятиметься на півтори години раніше.
Про це повідомили в Одеській обласній військовій адміністрації у четвер, 28 листопада.
Відтепер маршрутка з Одеси вирушатиме щодня о 06:30. Автобус з Кишинева — щодня о 14:00.
Як зареєструватися
Зазначимо, що придбати квиток на трансфер слід заздалегідь. Групи формуються за два-три дні до відправки авіарейсів зі столиці Молдови. Квиток коштує 800 грн, для його купівлі потрібні копії квитку на літак з Кишинева та документи, в яких вказані особисті дані й відомості про військовий облік.
Реєстрація на трансфер доступна:
- на офіційному сайті Одеської обласної державної адміністрації;
- за номером: +380 63 312 90 85.
Нагадаємо, що "Укрзалізниця" розпочала продаж квитків на наступний рік. Також з України запустять нові рейси до європейських столиць.
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