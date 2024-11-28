Аеротрансфер Одеса-Кишинів, новий розклад

Автобус аеротрансферу. Фото: КОШТ

З 1 грудня зміниться час відправлення маршруток з Одеси до аеропорту Кишинева й назад. Відтепер автобус відправлятиметься на півтори години раніше.

Про це повідомили в Одеській обласній військовій адміністрації у четвер, 28 листопада.

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Відтепер маршрутка з Одеси вирушатиме щодня о 06:30. Автобус з Кишинева — щодня о 14:00.

Як зареєструватися

Зазначимо, що придбати квиток на трансфер слід заздалегідь. Групи формуються за два-три дні до відправки авіарейсів зі столиці Молдови. Квиток коштує 800 грн, для його купівлі потрібні копії квитку на літак з Кишинева та документи, в яких вказані особисті дані й відомості про військовий облік.

Реєстрація на трансфер доступна:

на офіційному сайті Одеської обласної державної адміністрації;

за номером: +380 63 312 90 85.

Нагадаємо, що "Укрзалізниця" розпочала продаж квитків на наступний рік. Також з України запустять нові рейси до європейських столиць.