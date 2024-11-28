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Аэротрансфер Одесса-Кишинев меняет расписание — новое время

28 ноября 2024 17:26
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор
Аэротрансфер Одесса-Кишинев, новое расписание
Автобус аэротрансфера. Фото: КОШТ
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор

С 1 декабря изменится время отправки маршруток из Одессы в аэропорт Кишинева и обратно. Теперь автобус будет отправляться на полтора часа раньше.

Об этом сообщили в Одесской областной военной администрации в четверг, 28 ноября.

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Теперь маршрутка из Одессы будет отправляться ежедневно в 06:30. Автобус из Кишинева — ежедневно в 14:00.

Как зарегистрироваться

Отметим, что купить билет на трансфер следует заранее. Группы формируются за два дня до отправки авиарейсов из столицы Молдовы. Билет стоит 800 грн, для его покупки нужны копии билета на самолет из Кишинева и документы, в которых указаны личные данные и сведения о военном учете.

Регистрация на трансфер доступна:

  • на официальном сайте Одесской облгосадминистрации;
  • по номеру: +380 63 312 90 85.

Напомним, что Укрзализныця начала продажу билетов на следующий год. Также из Украины запустят новые рейсы в европейские столицы.

Одесса Молдова аэропорты транспорт маршрутки

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