На Одещині шириться африканська чума свиней

Свині у подвір'ї. Фото: "Голос України"

У селі Августівка під Одесою зареєстрували новий випадок захворювання свиней на африканську чуму. Це вже втретє цього року. Раніше небезпечну хворобу виявляли у Подільському та Білгород-Дністровському районах.

Про це повідомили у Держпродспоживслужбі.

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"Станом на поточну дату проведено засідання місцевої державної надзвичайної протиепізоотичної комісії, затверджено План заходів щодо профілактики, недопущення поширення та ліквідації захворювання АЧС у населеному пункті Августівка. У неблагополучному пункті вжито всі необхідні оздоровчі заходи, тривають заходи у зоні захисту та зоні нагляду", — йдеться у повідомленні.

Що за хвороба

Африканська чума свиней — небезпечна інфекція. Вона викликає у тварин лихоманку, запальні та дистрофічні ураження внутрішніх органів, чисельні крововиливи і у більшості випадків призводить до смерті. При цьому, за словами ветеринарів, вірус дуже стійкий і довго зберігається в навколишньому середовищі.

Для людини африканська чума свиней небезпеки не становить. Однак, мешканцям району рекомендують не купувати м’ясні продукти у місцях стихійної торгівлі.

Власників свиней у разі хвороби або загибелі тварин закликають негайно інформувати відповідні державні установи ветеринарної медицини за місцем проживання.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про захворювання вуха та очей, з якими не мобілізують.