На Одесщине распространяется африканская чума свиней

Свиньи во дворе. Фото: "Голос Украины"

В селе Августовка под Одессой зарегистрировали новый случай заболевания свиней африканской чумой. Это уже в третий раз в этом году. Ранее опасную болезнь выявляли в Подольском и Белгород-Днестровском районах.

Об этом сообщили в Госпродпотребслужбе.

Читайте также:

"По состоянию на текущую дату проведено заседание местной государственной чрезвычайной противоэпизоотической комиссии, утвержден План мероприятий по профилактике, недопущению распространения и ликвидации заболевания АЧС в населенном пункте Августовка. В неблагополучном пункте приняты все необходимые оздоровительные мероприятия, продолжаются мероприятия в зоне защиты и зоне надзора", — говорится в сообщении.

Что за болезнь

Африканская чума свиней — опасная инфекция. Она вызывает у животных лихорадку, воспалительные и дистрофические поражения внутренних органов, многочисленные кровоизлияния и в большинстве случаев приводит к смерти. При этом, по словам ветеринаров, вирус очень устойчив и длительно сохраняется в окружающей среде.

Для человека африканская чума свиней опасности не представляет. Однако жителям района рекомендуют не покупать мясные продукты в местах стихийной торговли.

Владельцев свиней при болезни или гибели животных призывают немедленно информировать соответствующие государственные учреждения ветеринарной медицины по месту жительства.

Напомним, ранее мы сообщали о заболеваниях уха и глаз, с которыми не мобилизуют.