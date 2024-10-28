На Одесщине распространяется африканская чума свиней

Африканская чума зверствует на Одесчине — очередной очаг
В селе Августовка под Одессой зарегистрировали новый случай заболевания свиней африканской чумой. Это уже в третий раз в этом году. Ранее опасную болезнь выявляли в Подольском и Белгород-Днестровском районах.
Об этом сообщили в Госпродпотребслужбе.
"По состоянию на текущую дату проведено заседание местной государственной чрезвычайной противоэпизоотической комиссии, утвержден План мероприятий по профилактике, недопущению распространения и ликвидации заболевания АЧС в населенном пункте Августовка. В неблагополучном пункте приняты все необходимые оздоровительные мероприятия, продолжаются мероприятия в зоне защиты и зоне надзора", — говорится в сообщении.
Что за болезнь
Африканская чума свиней — опасная инфекция. Она вызывает у животных лихорадку, воспалительные и дистрофические поражения внутренних органов, многочисленные кровоизлияния и в большинстве случаев приводит к смерти. При этом, по словам ветеринаров, вирус очень устойчив и длительно сохраняется в окружающей среде.
Для человека африканская чума свиней опасности не представляет. Однако жителям района рекомендуют не покупать мясные продукты в местах стихийной торговли.
Владельцев свиней при болезни или гибели животных призывают немедленно информировать соответствующие государственные учреждения ветеринарной медицины по месту жительства.
Напомним, ранее мы сообщали о заболеваниях уха и глаз, с которыми не мобилизуют.
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