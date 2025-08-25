Відео
Активізація флоту РФ у Чорному морі — які ризики для Одещини

Активізація флоту РФ у Чорному морі — які ризики для Одещини

Ua ru
Дата публікації: 25 серпня 2025 10:41
Росія вивела кораблі з ракетами Калібр у Чорне море - що вдібувається та яка небезпека для Одещини
Кораблі РФ у морі. Фото ілюстративне: Associated Press

Наразі Чорному морі перебувають три російські військові кораблі із "Калібрами" на поготові. Це становить небезпеку для Одещини, однак силам ППО зазвичай вдається збивати більшість таких ракет.

Про це повідомив речник ВМС України Дмитро Плетенчук в ефірі Ранок.LIVE.

Ракетоносії у морі

Росіяни цього року загалом застосовують "Калібри" не частіше ніж раз на місяць. До того ж українська ППО ефективно їх знешкоджує. Лише під час останньої атаки військові збили щонайменше 12 із 14 таких крилатих ракет. Однак загроза нікуди не ділася —у Чорному морі наразі перебувають три російські ракетоносії.

"Це не означає, що небезпека минула і що треба не звертати увагу на носії в морі. Зараз їх там 3, до речі. В будь-якому разі це навантажує дуже сильно системи протиповітряної оборони і відволікає сили, які можна було б задіяти для збиття якихось іеших цілей. І хоч одна там з 14 ракет зазвичай долітає, а у неї 450 кг бойова частина",— каже речник ВМС України Дмитро Плетенчук.

Дмитро Плетенчук також додав, що головною причиною того, що росіяни стали менше застосовувати ракетоносії — загроза ураження за боку ЗСУ.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про те, скільки цілей збила українська ППО вже цієї ночі. А також про те, на яких напрямках штурмують наразі росіяни.

Одеса Новини Одеси війна в Україні Дмитро Плетенчук загроза кораблів
Басюл Олена - редактор
Автор:
Басюл Олена
