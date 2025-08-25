Россия вывела корабли с ракетами Калибр в Черное море - что происходит и какая опасность для Одесской области

Корабли РФ в море. Фото иллюстративное: Associated Press

Сейчас в Черном море находятся три российских военных корабля с "Калибрами" наготове. Это представляет опасность для Одесской области, однако силам ПВО обычно удается сбивать большинство таких ракет.

Об этом сообщил спикер ВМС Украины Дмитрий Плетенчук в эфире Ранок.LIVE.

Реклама

Читайте также:

Ракетоносители в море

Россияне в этом году в целом применяют "Калибры" не чаще чем раз в месяц. К тому же украинская ПВО эффективно их обезвреживает. Только во время последней атаки военные сбили по меньшей мере 12 из 14 таких крылатых ракет. Однако угроза никуда не делась — в Черном море сейчас находятся три российских ракетоносителя.

"Это не значит, что опасность миновала и что надо не обращать внимание на носители в море. Сейчас их там 3, кстати. В любом случае это нагружает очень сильно системы противовоздушной обороны и отвлекает силы, которые можно было бы задействовать для сбивания каких-то других целей. И хоть одна там из 14 ракет обычно долетает, а у нее 450 кг боевая часть",— говорит спикер ВМС Украины Дмитрий Плетенчук.

Дмитрий Плетенчук также добавил, что главной причиной того, что россияне стали меньше применять ракетоносители — угроза поражения со стороны ВСУ.

Напомним, недавно мы писали о том, сколько целей сбила украинская ПВО уже этой ночью. А также о том, на каких направлениях штурмуют сейчас россияне.