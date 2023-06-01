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Активізація розвідки та збільшення ракетоносіїв: ситуація на півдні

1 червня 2023 10:20
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Активізація розвідки та збільшення ракетоносіїв: ситуація на півдні
Військовий корабель та гвинтокрили в морі. Фото: google
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Вночі ворог збільшив кількість ракетоносіїв. Крім того, окупанти активізували повітряну розвідку на півдні. 

Про це повідомив полковник Оперативного командування "Південь" ЗСУ Владислав Назаров. 

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В Чорному морі кількість ракетоносіїв надвечір зменшено до 2 підводних, але вночі ворог повернув на чергування надводний корабель. Сумарний залп "Калібрів" — до 16.

"Рівень ракетної загрози залишається дуже високим. Не маючи переконливих успіхів на лінії бойового зіткнення, ворог намагається максимально тиснути і тероризує тилові регіони не менш прифронтових, створюючи враження своєї потужності і непереможності, все частіше застосовує балістику, вишукує тактику протидії нашій ППО", — йдеться в повідомленні. 

Виявлення пусків ракет із підводних човнів дуже ускладнене для роботи нашої протиповітряної оборони. Тому в разі тривоги необхідно діяти швидко і оперативно. Зазвичай рф тримає свої ракетоносії за 100-150 кілометрів від контрольованого Україною берега, ближче до Новоросійська. При цьому росіяни розосереджують свої корабельне угруповання. 

Нагадаємо, під час нічної атаки на Київ мешканка столиці загинула через зачинене укриття. Жінка з дитиною добігли до дверей укриття, але не зуміли заховатися від уламків російської ракети. Про це розповів мешканець столиці Ярослав, дружина якого загинула під час нічної повітряної атаки росіян.

Зазначимо, що, за попередніми даними, росіяни використали балістичні ракети, які запускали з території Брянської області.

Також ви можете побачити фоторепортаж кореспондента Новини.LIVE з місця трагедії.

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