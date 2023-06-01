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Активизация разведки и увеличения ракетоносителей: ситуация на юге

1 июня 2023 10:20
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Активизация разведки и увеличения ракетоносителей: ситуация на юге
Военный корабль и вертолеты в море. Фото: google
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Ночью враг увеличил количество ракетоносителей. Кроме того, оккупанты активизировали воздушную разведку на юге.

Об этом сообщил полковник Оперативного командования "Юг" ВСУ Владислав Назаров.

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В Черном море количество ракетоносителей к вечеру уменьшено до 2 подводных, но ночью враг вернул на дежурство надводный корабль. Суммарный залп "Калибров" — до 16.

"Уровень ракетной угрозы остается очень высоким. Не имея убедительных успехов на линии боевого столкновения, враг пытается максимально давить и терроризирует тыловые регионы не менее прифронтовых, создавая впечатление своей мощи и непобедимости, все чаще применяет баллистику, выискивает тактику противодействия нашему ПВО", — говорится в сообщении.

Обнаружение пусков ракет с подлодок очень затруднено для работы нашей противовоздушной обороны. Поэтому при тревоге необходимо действовать быстро и оперативно. Обычно Россия держит свои ракетоносители в 100-150 километрах от контролируемого Украиной берега, ближе к Новороссийску. При этом россияне рассредоточивают свои корабельные группировки.

Напомним, во время ночной атаки на Киев жительница столицы погибла из-за закрытого укрытия. Женщина с ребенком добежала до двери укрытия, но не сумела укрыться от обломков российской ракеты. Об этом рассказал житель столицы Ярослав, жена которого погибла во время ночной воздушной атаки россиян.

Отметим, что, по предварительным данным, россияне использовали баллистические ракеты, запускаемые с территории Брянской области.

Также можно увидеть фоторепортаж корреспондента Новини.LIVE с места трагедии.

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