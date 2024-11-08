КВК-63: як одесити підкорили гумористичну сцену

Команда "Одеські джентльмени" на сцені. Фото: з архівних джерел

КВК дає можливості старту багатьом професіям. Історія знає не один випадок, де колись відомі гумористи ставали очільниками держав. Так, гумор давно перестав бути чимось завіяним, а є досить серйозним. Сьогодні виповнюється 63 роки з моменту заснування клубу веселих та кмітливих, з якого виросло чимало поколінь відомих талантів. Одним з таких є команда "Одеські джентльмени", яка вперше вийшла на сцену у 1986. І вже за рік стала абсолютними чемпіонами Вищої ліги КВК. За того часу вони стали по-своєму популярними — в останні радянські роки тисячі одеситів стрімголов поспішали до блакитних екранів, щоб подивитися гру своїх земляків. І завдяки такій підтримці гумористи змогли вдруге виграти чемпіонський кубок у 1990.

Про гумор та команду у Всесвітній день КВК журналісти Новини.LIVE поговорили з учасником "Одеських джентльменів" Дмитром Шпинарьовим.

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Клуб веселих та кмітливих

Про клуб веселих та кмітливих не чув хіба що лінивий, адже свого часу це був дійсно хіт, рівних якому майже не знайти. Як розповідає Дмитро Шпинарьов, юні студенти мали змогу заявити про себе та свій талант назагал та у жартівливій формі говорити про наболіле.

"Для нас студентів, які займалися повсякденними справами, тут бац — і поїхали грати в КВК — це було настільки несподівано, що я навіть через стільки років не можу передати словами. Бо сам факт, що ти математик, фізик або перекладач раптом стаєш зіркою. Насправді цього не було, але відчувалося саме так. І нам таке подобалося", — каже гуморист Дмитро Шпинарьов.

Гуморист Дмитро Шпинарьов. Фото: Новини.LIVE/ Юлія Браславська

Також учасник одеської команди наголошує, що у часи їхньої молодості, не було великої кількості команд. Але кожна відрізнялася своєю індивідуальністю. Саме тому досить багато гумористів стали зірками тогочасного телебачення. Тож виграш був дуже престижною нагородою за працю.

"Це були часи, коли на гру могли зʼїжджатися люди з абсолютно різних міст. І всі товаришували між собою — суперництво зʼявлялося лише на 3 години, поки триває сама гра. А решту часу ми всі були друзями", — додає учасник "Джентльменів".

Покоління КВК

Дмитро Шпинарьов підкреслює, що бути наймолодшим завжди легше за все. Адже 18-річний хлопець думає лише про те, як на максимум проявити себе, а всіма організаційними моментами займаються старші колеги по цеху.

"Краще бути молодим, так. Тому що в тебе немає ніяких кордонів — робиш собі, що хочеш. А інші працюють. І тобі це ще прощають, бо ти молодий та дурний", — жартує гуморист.

Команда "Одеські джентльмени". Фото: з архівних джерел

Але додає, що з віком приходить дедалі більше відповідальності. Так, у середині девʼяностих сам Шпинарьов вже навчав молодших коміків, як поводитися на сцені. Тому що команда "Одеських джентльменів" була певною збірною солянкою зі студентів, аспірантів та доцентів.

"Коли стаєш старшим, переймаєш на себе частину обовʼязків. І хоча навколо тебе багато молодих, досвід більш зрілих гравців грає дуже велике значення для перемоги. А в нас були ці досвідчені, ерудовані, грамотні учасники. На їхньому досвіді також корисно повчитися", — згадує комік.

Дмитро Шпинарьов про вік. Фото: Новини.LIVE/ Юлія Браславська

Як стати частиною КВК

Потрапити до легендарної одеської команди вдалося долею випадку. Адже учасників шукали у студентському театрі, бо саме вміння відігравати мініатюри було потрібним для КВК.

"Ми були досвідченими студентськими акторами, які вже пограли та навіть поїздили на гастролі. Тому нас взяли за основу і додали до команди. Але на початку ми нічого не придумували і не просили, бо лише вчилися. А вже пізніше — так, уява розігралася добре", — розповідає Дмитро Шпинарьов.

Гуморист про вступ до команди КВК. Фото: Новини.LIVE/ Юлія Браславська

Але пан Шпинарьов і до нині не вважає себе професійним автором. Бо цим потрібно займатися постійно, а не "в стіл", та ділитися з людьми.

Командні курйози

Цікавих моментів під час створення мініатюр було безліч. Проте гуморист розповідає, що сучасному поколінню та й взагалі людям, які не повʼязані з командою, буде не цікаво їх слухати.

"Часто згадую якісь кайфові історії, але вони кайфові лише для нас пʼятьох, хто брав у них участь. Для сторонніх вони будуть не цікавими, бо це внутрішнє, коли якась нісенітниця викликає несамовитий сміх", — каже комік.

Комік про цікаві творчі моменти. Фото: Новини.LIVE/ Юлія Браславська

Також він наводить приклад, що один колега по цеху кілька років тому вирішив написати книгу, куди помістив усі історії, які відбувалися під час ігор КВК. Але зацікавленість до двох томів була лише серед колег та друзів.

"Дуже багато минуло часу, насправді. Це наша історія, яка не має самостійного сенсу для пересічної людини, бо вона не переживала ці моменти з нами. Може, через 500 років воно і буде комусь цікаво, а зараз точно ні", — наголошує КВКшник.

Одеський гумор

В Одесі жартували завжди — на будь-яку, навіть на найзабороненішу тему. Тому одесити-гумористи відомі сьогодні на весь світ. Як вважає пан Шпинарьов, міф про власне одеський гумор протягом майже двохсот років створювали письменники, які переносили на рядки історії з життя простих людей: продавців на "Привозі", моряків та биндюжників (портових вантажників), які володіли унікальним на ті часи жаргоном.

"В кожному місті світу є свій особливий стиль вимови і вони цим пишаються. А ми, одесити, можливо, гучніше за всіх про це кричали. Тому це стало нашою "родзинкою", чим ми дуже пишаємося та продовжуємо доносити цю культуру до багатьох людей", — вважає Дмитро Шпинарьов.

Парад на гуморині на Дерибасівській. Фото: Олександр Гіманов

Гумор під час війни

Майже три роки в Україні триває війна. І сьогодні досить часто можна почути, що жартувати в той час, коли на країну постійно летять ворожі ракети та наступає армія, не можна. Але далеко не всі з цим згодні, бо сміх лікує! Тож навіть зараз люди їдуть до Одеси, щоб почути автентичні анекдоти з Молдаванки. Та, безумовно, війна все ж сильно змінила гумор.

"В перший рік війни взагалі було не зрозуміло, як писати нові жарти та й взагалі жартувати, бо нас могли почуті інакше. Я два роки навіть нічого не писав у соцмережах. Але зараз потихеньку все повертається, і жартувати треба. Жартувати про те, що болить", — розповідає "Одеський джентльмен".

Дмитро Шпинарьов про гумор під час війни. Фото: Новини.LIVE/ Юлія Браславська

Також гуморист наголошує, що життя зараз дійсно стало жорсткішим у всіх сенсах цього слова. Але факт того, що люди продовжують жартувати, попри усі негаразди, дійсно дає надію на світло, яке обовʼязково настане після темряви.

"Сучасний гумор він насправді не такий вже смішний: люди жартують про коронавірус, про дистанційне навчання та страшну війну. Вони так проживають весь цей біль, жартуючи. І я розумію чому. Людина виходить на сцену тільки в тому випадку, якщо вона хоче щось, вона має якусь думку, вона хоче кричати на всіх кутках про це і донести людям оцю свою думку, свою ідею, свій погляд на життя", — додає гуморист.

Жартівливий антивоєнний банер. Фото: ВВС

Зустріч команди "Одеські джентльмени"

Дмитро Шпинарьов розповідає, що привід зустрітися зі старими друзями по команді є кожного року на премії Яна Гельмана. І після урочистостей, жартує пан Дмитро, зʼявляється можливість посидіти в тихому місці та згадати минулі часи.

"Ми дуже багато спілкуємося з усіма, з багатьма ми стали не просто гравцями, а друзями. І до КВК, і після ми намагаємося знайти час зустрітися та поговорити про життя. Іноді можемо навіть випити кави чи пива, щоб жвавіше говорилося", — каже гуморист.

Склад команди "Одеські джентльмени". Фото: з архівних джерел

Також він додає, що іноді зʼявляються думки щодо того, аби повернутися на сцену, але зазначає, що зробити це неможливо — не вдасться зібрати той самий "золотий" склад команди. До того ж вік вже не той.

"Якби все залежало лише від бажання, я б поїхав на концерти, вийшов на сцену. Але наш гумор вже нікому не потрібен зараз. Нам ще доведеться доплатити глядачам, щоб вони прийшли на наші виступи", — жартує пан Шпинарьов.

Молоді гумористи

"Якщо людина може вигадати один жарт, вона може вигадати й більше", — такими словами колишнього КВКшника Андрія Гуріна поділився Дмитро Шпинарьов. Комік вважає, що дійсно будь-яка людина може писати свої мініатюри, якщо ці навички розвивати та удосконалювати.

"Для того, щоб стати відомим автором або актором, потрібно бути чесним, потрібно виходити на сцену і сказати те, що тобі болить. Смішно, іронічно, по-різному. Це гумор, тож треба, щоб люди сміялися. Але в тобі ця тема має хворіти. Якщо вона болить, то в тебе все вийде. Якщо не болить, тобі ніхто не повірить", — підсумовує гуморист.

Шпинарьов про поради гумористам. Фото: Новини.LIVE/ Юлія Браславська

Одеса та одесити продовжують жити, жартувати та насолоджуватися кожним моментом, попри постійні повітряні тривоги та загрози обстрілів. Це надихає і, можливо, найближчим часом ми отримаємо нове покоління славетних гумористів, які прославлятимуть наше місто та країну на світовій арені!

Нагадаємо, українська гумористка Настя Оруджова вперше прокоментувала скандал навколо номеру "Кварталу" про очільника Рівненького ТЦК та його пристрасть до трьох коханок. Вона пояснила, чому не відмовилась від цієї сценки.