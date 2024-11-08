КВН-63: как одесситы покорили юмористическую сцену

Команда "Одесские джентльмены" на сцене. Фото: из архивных источников

КВН дает возможности старта многим профессиям. История знает не один случай, где когда-то известные юмористы становились главами государств. Да, юмор давно перестал быть чем-то завеянным, а достаточно серьезным. Сегодня исполняется 63 года с момента основания клуба веселых и сообразительных, из которого выросло множество поколений известных талантов. Одним из таких является команда "Одесские джентльмены", которая впервые вышла на сцену в 1986 году. И уже через год стала абсолютными чемпионами Высшей лиги КВН. За это время они стали по-своему популярными — в последние советские годы тысячи одесситов сломя голову спешили к голубым экранам, чтобы посмотреть игру своих земляков. И благодаря такой поддержке юмористы смогли во второй раз выиграть чемпионский кубок в 1990 году.

О юморе и команде во Всемирный день КВН журналисты Новини.LIVE поговорили с участником "Одесских джентльменов" Дмитрием Шпинаревым.

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Клуб веселых и сообразительных

О клубе веселых и сообразительных не слышал разве что ленивый, ведь в свое время это был действительно хит, равных которому почти не найти. Как рассказывает Дмитрий Шпинарев, юные студенты имели возможность заявить о себе и своем таланте вообще и в шутливой форме говорить о наболевшем.

"Для нас студентов, которые занимались повседневными делами, здесь бац — и поехали играть в КВН — это было настолько неожиданно, что я даже спустя столько лет не могу передать словами. Потому что сам факт, что ты математик, физик или переводчик вдруг становишься звездой. На самом деле этого не было, но чувствовалось именно так. И нам такое нравилось", — говорит юморист Дмитрий Шпинарев.

Юморист Дмитрий Шпинарев. Фото: Новини.LIVE/ Юлия Браславская

Также участник одесской команды отмечает, что во времена их молодости не было большого количества команд. Но каждая отличалась своей индивидуальностью. Именно поэтому достаточно много юмористов стали звездами тогдашнего телевидения. Так что выигрыш был очень престижной наградой за труд.

"Это были времена, когда на игру могли съезжаться люди из совершенно разных городов. И все дружили между собой — соперничество появлялось всего на 3 часа, пока длится сама игра. А остальное время мы все были друзьями", — добавляет участник "Джентльменов".

Поколение КВН

Дмитрий Шпинарев подчеркивает, что быть самым молодым всегда легче всего. Ведь 18-летний парень думает только о том, как на максимум проявить себя, а всеми организационными моментами занимаются старшие коллеги по цеху.

"Лучше быть молодым, да. Потому что у тебя нет никаких границ — делаешь себе, что хочешь. А другие работают. И тебе это еще прощают, потому что ты молод и глуп", — шутит юморист.

Команда "Одесские джентльмены". Фото: из архивных источников

Но добавляет, что с возрастом приходит все больше ответственности. Да, в середине девяностых сам Шпинарев уже учил младших комиков, как вести себя на сцене. Потому что команда "Одесских джентльменов" была определенной сборной солянкой из студентов, аспирантов и доцентов.

"Когда становишься старше, перенимаешь на себя часть обязанностей. И хотя вокруг тебя много молодых, опыт более зрелых игроков играет очень большое значение для победы. А у нас были эти опытные, эрудированные, грамотные участники. На их опыте также полезно поучиться", — вспоминает комик.

Дмитрий Шпинарев о возрасте. Фото: Новини.LIVE/ Юлия Браславская

Как стать частью КВН

Попасть в легендарную одесскую команду удалось уделом случая. Ведь участников искали в студенческом театре, потому что именно умение играть миниатюры было нужно для КВН.

"Мы были опытными студенческими актерами, которые уже поиграли и даже поездили на гастроли. Поэтому нас взяли за основу и добавили в команду. Но в начале мы ничего не придумывали и не просили, потому что только учились. А уже позже — да, воображение разыгралось хорошо", — рассказывает Дмитрий Шпинарев.

Юморист о вступлении в команду КВН. Фото: Новини.LIVE/ Юлия Браславская

Но господин Шпинарев и до сих пор не считает себя профессиональным автором. Потому что этим нужно заниматься постоянно, а не "в стол", и делиться с людьми.

Командные курьезы

Интересных моментов при создании миниатюр было множество. Однако юморист рассказывает, что современному поколению и вообще людям, не связанным с командой, будет не интересно их слушать.

"Часто вспоминаю какие-то кайфовые истории, но они кайфовые только для нас пятерых, кто принимал в них участие. Для посторонних они будут не интересны, потому что это внутреннее, когда какая-то чушь вызывает исступленный смех", — говорит комик.

Комик об интересных творческих моментах. Фото: Новини.LIVE/ Юлия Браславская

Также он приводит пример, что один коллега по цеху несколько лет назад решил написать книгу, куда поместил все истории, происходившие во время игр КВН. Но интерес к двум томам был только среди коллег и друзей.

"Очень много прошло времени, на самом деле. Это наша история, которая не имеет самостоятельного смысла для рядового человека, потому что она не переживала эти моменты с нами. Может, через 500 лет оно и будет кому-то интересно, а сейчас точно нет", — отмечает КВНщик.

Одесский юмор

В Одессе шутили всегда — на любую, даже на самую запретную тему. Поэтому одесситы-юмористы известны сегодня на весь мир. Как считает господин Шпинарев, миф о собственном одесском юморе в течение почти двухсот лет создавали писатели, переносившие на строки истории из жизни простых людей: продавцов на "Привозе", моряков и биндюжников (портовых грузчиков), обладавших уникальным по тем временам жаргоном.

"В каждом городе мира есть свой особый стиль произношения и они этим гордятся. А мы, одесситы, возможно, громче всех об этом кричали. Поэтому это стало нашей "изюминкой", чем мы очень гордимся и продолжаем доносить эту культуру до многих людей", — считает Дмитрий Шпинарев.

Парад на юморине на Дерибасовской. Фото: Александр Гиманов

Юмор во время войны

Почти три года в Украине идет война. И сегодня достаточно часто можно услышать, что шутить в то время, когда на страну постоянно летят вражеские ракеты и наступает армия, нельзя. Но далеко не все с этим согласны, потому что смех лечит! Так что даже сейчас люди едут в Одессу, чтобы услышать аутентичные анекдоты из Молдаванки. Но, безусловно, война все же сильно поменяла юмор.

"В первый год войны вообще было не понятно, как писать новые шутки и вообще шутить, потому что нас могли услышать иначе. Я два года даже ничего не писал в соцсетях. Но сейчас потихоньку все возвращается, и шутить надо. Шутить о том, что болит", — рассказывает "Одесский джентльмен".

Дмитрий Шпинарев о юморе во время войны. Фото: Новини.LIVE/ Юлия Браславская

Также юморист отмечает, что жизнь сейчас действительно ужесточилась во всех смыслах этого слова. Но факт того, что люди продолжают шутить, несмотря на все невзгоды, действительно дает надежду на свет, который обязательно наступит после тьмы.

"Современный юмор он на самом деле не такой уж смешной: люди шутят о коронавирусе, о дистанционной учебе и страшной войне. Они так проживают всю эту боль, шутя. И я понимаю почему. Человек выходит на сцену только в том случае, если он хочет что-то, он имеет какое-то мнение, он хочет кричать на всех углах об этом и донести людям это свое мнение, свою идею, свой взгляд на жизнь", — добавляет юморист.

Шутливый антивоенный баннер. Фото: BBC

Встреча команды "Одесские джентльмены"

Дмитрий Шпинарев рассказывает, что повод встретиться со старыми друзьями по команде есть каждый год на премии Яна Гельмана. И после торжеств, шутит Дмитрий, появляется возможность посидеть в тихом месте и вспомнить былые времена.

"Мы очень много общаемся со всеми, со многими мы стали не просто игроками, а друзьями. И в КВН, и после мы пытаемся найти время встретиться и поговорить о жизни. Иногда можем даже выпить кофе или пива, чтобы поживее говорилось", — говорит юморист.

Состав команды "Одесские джентльмены". Фото: из архивных источников

Также он добавляет, что иногда появляются мнения относительно того, чтобы вернуться на сцену, но отмечает, что сделать это невозможно — не удастся собрать тот же "золотой" состав команды. К тому же возраст уже не тот.

"Если бы все зависело только от желания, я бы поехал на концерты, вышел на сцену. Но наш юмор уже никому не нужен сейчас. Нам еще придется доплатить зрителям, чтобы они пришли на наши выступления", — шутит господин Шпинарев.

Молодые юмористы

"Если человек может придумать одну шутку, он может придумать и больше", — такими словами бывшего КВНщика Андрея Гурина поделился Дмитрий Шпинарев. Комик считает, что любой человек может писать свои миниатюры, если эти навыки развивать и совершенствовать.

"Для того чтобы стать известным автором или актером, нужно быть честным, нужно выходить на сцену и сказать то, что тебе болит. Смешно, иронично, по-разному. Это юмор, поэтому нужно, чтобы люди смеялись. Но в тебе эта тема должна болеть. Если она болит, то у тебя все получится. Если не болит, тебе никто не поверит", — заключает юморист.

Шпинарев о советах юмористам. Фото: Новини.LIVE/ Юлия Браславская

Одесса и одесситы продолжают жить, шутить и наслаждаться каждым моментом, невзирая на постоянные воздушные тревоги и угрозы обстрелов. Это вдохновляет и, возможно, в ближайшее время мы получим новое поколение прославленных юмористов, которые будут прославлять наш город и страну на мировой арене!

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