Ціни до Великодня 2025 - яка вартість на паски, фрукти та овочі в Одесі Новий базар

Асортимент пасок на базарі. Фото: Новини.LIVE

Напередодні Великодня одеські ринки традиційно перетворюються на справжній гастрономічний простір. Покупці вже починають готуватися до великого свята — обирають найкращі продукти, формують великодні кошики та прицінюються до смаколиків. Прилавки рясніють яскравими фарбами, ароматами свіжої випічки, зелені, риби та м’яса.

Які ціни напередодні Великодня на "Новому базарі" в Одесі, дізнавалися Новини.LIVE.

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Паски на базарі

Центральним атрибутом Великодня безумовно, є паска. На ринку нині представлені найрізноманітніші варіанти — від класичних до крафтових із цікавими начинками. Проте продавці все ж таки, розповідають що дотримуються традицій і надають перевагу звичній рецептурі.

"У нас класична паска, з більш-менш, класичними начинками, зараз є і курага, шоколад, родзинки. Але рідкі ні, то вже не паска буде, як там буде витікати шоколад або якась вишня. У нас саме класика", — каже продавчиня Галина.

Паски на базарі. Фото: Новини.LIVE

Вартість паски

Маленька паска — від 35 до 65 грн/шт

від 35 до 65 грн/шт Середня паска — від 75 до 200 грн/шт

від 75 до 200 грн/шт Велика паска — від 240 до 340 грн/шт

від 240 до 340 грн/шт Крафін — 270 грн/шт

270 грн/шт Штолен — 270 грн/шт

Фрукти на базарі

Фруктовий асортимент на ринку змінюється згідно з природними циклами. Зимові цитрусові поступово здають позиції, поступаючись місцем весняним ягодам і раннім фруктам. Продавці розповідають, що для свого асортименту цікавляться новинками та порівнюють імпорт з вітчизняною продукцією.

"Закінчується вже сезон цитрусових, починаються більше сезонні фрукти. Якщо йти по сезонному. От полуничка є наша з Кілії за 350 гривень і трохи дешевша з Греції за 300 гривень", — зазначає продавчиня Катерина.

Полуниця на "Новому базарі" в Одесі. Фото: Новини.LIVE

Вартість фруктів:

Яблука — від 60 грн/кг

від 60 грн/кг Лимон (Туреччина) — 120 грн/кг

120 грн/кг Груші — від 150 до 170 грн/кг

від 150 до 170 грн/кг Банан — від 100 до 250 грн/кг

від 100 до 250 грн/кг Ківі звичайне — 150 грн/кг

150 грн/кг Ківі Голд — 550 грн/кг

550 грн/кг Манго — від 250 до 270 грн/шт

від 250 до 270 грн/шт Виноград — від 250 до 350 грн/кг

від 250 до 350 грн/кг Гранат — від 250 до 350 грн/кг

від 250 до 350 грн/кг Ананас — від 250 до 300 грн/кг

від 250 до 300 грн/кг Лохина — від 1000 до 1100 грн/кг

від 1000 до 1100 грн/кг Черешня — від 1000 до 1200 грн/кг

від 1000 до 1200 грн/кг Полуниця — від 350 до 380 грн/

Вартість фруктів. Фото: Новини.LIVE

Цитрусові:

Апельсини (Іспанія) — 100 грн/кг

100 грн/кг Мандарини (Туреччина) — від 100 до 120 грн/кг

Асортимент овочів на базарі

Весняні овочі приваблюють своєю свіжістю та натуральністю, проте досвідчені покупці знають: смак ще не той, що буде ближче до травня. Продавці чесно зізнаються, що поки що це лише початок сезону. Втім, попит є — люди скучили за свіжими продуктами.

"Ну як, по кілограм, всі беруть по трохи на пробу, щоб бачили, як до смаку вона. Проте можу сказати від себе, що ще почекати треба, ще не той смак, як повинен бути", — розповіла продавчиня Катерина.

Асортимент овочей. Фото: Новини.LIVE

Вартість овочів:

Картопля — 40 грн/кг

40 грн/кг Картопля молода — від 150 до 250 грн/кг

від 150 до 250 грн/кг Морква — 50 грн/кг

50 грн/кг Буряк — 40 грн/кг

40 грн/кг Цибуля — 30 грн/кг

30 грн/кг Часник — від 150 до 250 грн

від 150 до 250 грн Капуста — 50 грн/кг

50 грн/кг Капуста молода — 90 грн/кг

90 грн/кг Капуста цвітна — 150 грн/кг

150 грн/кг Броколі — 150 грн/кг

150 грн/кг Редиска — 100 грн/кг

100 грн/кг Кабачок — 150 грн/кг

150 грн/кг Цукіні — 150 грн/кг

150 грн/кг Баклажани — 250 грн/кг

250 грн/кг Огірки — від 140 до 190 грн/кг

від 140 до 190 грн/кг Помідори — від 150 до 250 грн/кг

від 150 до 250 грн/кг Перець — 200 грн/кг

Овочі на прилавку. Фото: Новини.LIVE

Копченості на базарі

М'ясні прилавки на ринку готуються до справжнього "вибуху" продажів у передвеликодній тиждень. Продавці вже зараз розширюють асортимент — з’являється більше домашньої ковбаси, сала та копченого м’яса. Незважаючи на піст, багато хто завчасно закуповується або готується до святкування, адже традиції вимагають мати щось м’ясне на столі. Вибір справді великий, а ціни хоч і не низькі, проте залишаються в межах досяжного.

"Наразі ці тижні строгий піст. Помітно впали продажі, ну, як і завжди це відбувається. Але потім у дні перед Пасхою люди добре накупаються, щоб відсвяткувати", — каже продавець Давид.

Асортимент копченостей на базарі в Одесі. Фото: Новини.LIVE

Вартість копченостей:

Сальтисон — від 250 до 350 грн/кг

від 250 до 350 грн/кг Курина ковбаса — від 300 до 320 грн/кг

від 300 до 320 грн/кг Свина ковбаса — 320 грн/кг

320 грн/кг Сало копчене — 250 грн/кг

250 грн/кг Копчені ребра — 250 грн/кг

250 грн/кг Бастурма — 900 грн/кг

900 грн/кг Копчена курка — 300 грн/кг

300 грн/кг Копчена грудинка — 380 грн/кг

380 грн/кг Фарш куриний — 200 грн/кг

200 грн/кг Карпачо — 420 грн/кг

Прилавок з копченостями. Фото: Новини.LIVE

Рибний асортимент на базарі

Рибний павільйон традиційно залишається одним із найбільш відвідуваних на ринку. У період посту попит на рибу тільки зростає, а ближче до свята він не спадає. Свіжа, солона, морська — вибір вражає, і кожен покупець може знайти щось на свій смак і гаманець. Продавці зазначають, що найкраще йде місцева риба, але з цікавістю купують і дорожчі делікатеси.

"Наприклад, в неділю, так, люди брали, тому що можна було їсти рибку, то потрошки брали. Звичайно, на рибку попит, мені здається, завжди є. А так, продажі стабільні, як завжди", — каже продавчиня Юлія.

Рибні ряди на базарі. Фото: Новини.LIVE

Вартість риби:

Карась — 120 грн/кг

120 грн/кг Карп — від 280 до 300

від 280 до 300 Білий амур — 170 грн/кг

170 грн/кг Товстолобик — 110 грн/кг

110 грн/кг Сом — 300 грн/кг

300 грн/кг Судак — 300 грн/кг

300 грн/кг Лобан — 220 грн/кг

220 грн/кг Стейк форелі — 650 грн/кг

650 грн/кг Сибас — 450 грн/кг

450 грн/кг Барабуля — 250 грн/кг

250 грн/кг Білуга — 1300 грн/кг

1300 грн/кг Глось — 350 грн/кг

350 грн/кг Окунь — 270 грн/кг

270 грн/кг Тунець — 650 грн/кг

650 грн/кг Оселедець — 200 грн/кг

200 грн/кг Дунайка — 150 грн/шт

150 грн/шт Хвости лобстера — 3400 грн/кг

3400 грн/кг Камбала — 1300 грн/кг

1300 грн/кг Морський бичок — 450 грн/кг

450 грн/кг Креветка — від 300 до 550 грн/кг

Прилавок з рибою на "Новому базарі" в Одесі. Фото: Новини.LIVE

Попри нестабільну економічну ситуацію, одесити не відмовляють собі у традиціях: купують паски, обирають найкращу рибу, м’ясо й овочі для святкового столу. І хоча деякі товари подорожчали, якість і асортимент залишаються на високому рівні. Ринок продовжує виконувати свою головну функцію — бути місцем зустрічі смаку, традиції та живого спілкування.

Раніше ми писали, в який день Страсного тижня варто пекти паски. А також, про те що не можна класти у Великодній кошик.