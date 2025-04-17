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Актуальные цены к Пасхе на "Новом базаре" в Одессе

17 апреля 2025 06:33
Виктория Яслык - редактор
Виктория Яслык
редактор
Цены к Пасхе 2025 - какая стоимость на куличи, фрукты и овощи в Одессе Новый базар
Ассортимент пасок на базаре. Фото: Новини.LIVE
Виктория Яслык - редактор
Виктория Яслык
редактор

Накануне Пасхи одесские рынки традиционно превращаются в настоящее гастрономическое пространство. Покупатели уже начинают готовиться к большому празднику выбирают лучшие продукты, формируют пасхальные корзины и прицениваются к вкусностям. Прилавки пестрят яркими красками, ароматами свежей выпечки, зелени, рыбы и мяса.

Какие цены накануне Пасхи на "Новом базаре" в Одессе, узнавали Новини.LIVE.

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Пасхальные куличи на базаре

Центральным атрибутом Пасхи, безусловно, является кулич. На рынке сейчас представлены самые разнообразные варианты  от классических до крафтовых с интересными начинками. Однако продавцы все же рассказывают, что придерживаются традиций и предпочитают привычную рецептуру.

"У нас классическая пасха, с более или менее, классическими начинками, сейчас есть и курага, шоколад, изюм. Но жидкие нет, то уже не пасха будет, если там будет вытекать шоколад или какая-то вишня. У нас именно классика", говорит продавщица Галина.

Паскии на базарі
Паски на базаре. Фото: Новини.LIVE

Стоимость кулича

  • Маленький кулич  от 35 до 65 грн/шт
  • Средний кулич от 75 до 200 грн/шт
  • Большой кулич  от 240 до 340 грн/шт
  • Крафин 270 грн/шт
  • Штолен 270 грн/шт

Фрукты на базаре

Фруктовый ассортимент на рынке меняется в соответствии с природными циклами. Зимние цитрусовые постепенно сдают позиции, уступая место весенним ягодам и ранним фруктам. Продавцы рассказывают, что для своего ассортимента интересуются новинками и сравнивают импорт с отечественной продукцией.

"Заканчивается уже сезон цитрусовых, начинаются больше сезонные фрукты. Если идти по-сезонному. Вот клубничка есть наша из Килии за 350 гривен и немного дешевле из Греции за 300 гривен",  отмечает продавщица Екатерина.

Асортимент фруктів на базарі
Клубника на "Новом базаре" в Одессе. Фото: Новини.LIVE

Стоимость фруктов:

  • Яблоки от 60 грн/кг
  • Лимон (Турция) 120 грн/кг
  • Груши  от 150 до 170 грн/кг
  • Банан от 100 до 250 грн/кг
  • Киви обычное  150 грн/кг
  • Киви Голд  550 грн/кг
  • Манго от 250 до 270 грн/шт
  • Виноград  от 250 до 350 грн/кг
  • Гранат  от 250 до 350 грн/кг
  • Ананас  от 250 до 300 грн/кг
  • Голубика  от 1000 до 1100 грн/кг
  • Черешня  от 1000 до 1200 грн/кг
  • Клубника  от 350 до 380 грн/кг
Прилавки з фруктами
Стоимость фруктов. Фото: Новини.LIVE

Цитрусовые:

  • Апельсины (Испания) 100 грн/кг
  • Мандарины (Турция) от 100 до 120 грн/кг

Ассортимент овощей на базаре

Весенние овощи привлекают своей свежестью и натуральностью, однако опытные покупатели знают: вкус еще не тот, что будет ближе к маю. Продавцы честно признаются, что пока это только начало сезона. Впрочем, спрос есть люди соскучились по свежим продуктам.

"Ну как, по килограмму, все берут по чуть-чуть на пробу, чтобы видели, какая на вкус она. Однако могу сказать от себя, что еще подождать надо, еще не тот вкус, как должен быть",  рассказала продавщица Екатерина.

Прилавок з овочами
Ассортимент овощей. Фото: Новини.LIVE

Стоимость овощей:

  • Картофель 40 грн/кг
  • Картофель молодой  от 150 до 250 грн/кг
  • Морковь 50 грн/кг
  • Свекла 40 грн/кг
  • Лук  30 грн/кг
  • Чеснок  от 150 до 250 грн
  • Капуста  50 грн/кг
  • Капуста молодая  90 грн/кг
  • Капуста цветная  150 грн/кг
  • Брокколи 150 грн/кг
  • Редис  100 грн/кг
  • Кабачок  150 грн/кг
  • Цуккини 150 грн/кг
  • Баклажаны  250 грн/кг
  • Огурцы от 140 до 190 грн/кг
  • Помидоры от 150 до 250 грн/кг
  • Перец  200 грн/кг
Броколі на Новому базарі в Одесі
Овощи на прилавке. Фото: Новини.LIVE

Копчености на базаре

Мясные прилавки на рынке готовятся к настоящему "взрыву" продаж в предпасхальную неделю. Продавцы уже сейчас расширяют ассортимент появляется больше домашней колбасы, сала и копченого мяса. Несмотря на пост, многие заблаговременно закупаются или готовятся к празднованию, ведь традиции требуют иметь что-то мясное на столе. Выбор действительно большой, а цены хоть и не низкие, однако остаются в пределах достижимого.

"Сейчас эти недели строгий пост. Заметно упали продажи, ну, как и всегда это происходит. Но потом в дни перед Пасхой люди хорошо скупаются, чтобы отпраздновать",  говорит продавец Давид.

Копченості на базарі
Ассортимент копченостей на базаре в Одессе. Фото: Новини.LIVE

Стоимость копченостей:

  • Сальтисон  от 250 до 350 грн/кг
  • Куриная колбаса от 300 до 320 грн/кг
  • Свиная колбаса 320 грн/кг
  • Сало копченое 250 грн/кг
  • Копченые ребра 250 грн/кг
  • Бастурма  900 грн/кг
  • Копченая курица 300 грн/кг
  • Копченая грудинка 380 грн/кг
  • Фарш куриный 200 грн/кг
  • Карпачо 420 грн/кг
Вітрина з копченостями
Прилавок с копченостями. Фото: Новини.LIVE

Рыбный ассортимент на базаре

Рыбный павильон традиционно остается одним из самых посещаемых на рынке. В период поста спрос на рыбу только растет, а ближе к празднику он не спадает. Свежая, соленая, морская выбор впечатляет, и каждый покупатель может найти что-то на свой вкус и кошелек. Продавцы отмечают, что лучше всего идет местная рыба, но с интересом покупают и более дорогие деликатесы.

"Например, в воскресенье, да, люди брали, потому что можно было есть рыбку, то понемногу брали. Конечно, на рыбку спрос, мне кажется, всегда есть. А так, продажи стабильные, как всегда", говорит продавщица Юлия.

Рибні ряди Нового базару
Рыбные ряды на базаре. Фото: Новини.LIVE

Стоимость рыбы:

  • Карась 120 грн/кг
  • Карп от 280 до 300
  • Белый амур  170 грн/кг
  • Толстолобик 110 грн/кг
  • Сом 300 грн/кг
  • Судак  300 грн/кг
  • Лобан 220 грн/кг
  • Стейк форели  650 грн/кг
  • Сибас  450 грн/кг
  • Барабуля  250 грн/кг
  • Белуга  1300 грн/кг
  • Глос 350 грн/кг
  • Окунь  270 грн/кг
  • Тунец  650 грн/кг
  • Сельдь 200 грн/кг
  • Дунайка  150 грн/шт
  • Хвосты лобстера  3400 грн/кг
  • Камбала 1300 грн/кг
  • Морской бычок  450 грн/кг
  • Креветка — от 300 до 550 грн/кг
Прилавок з рибою
Прилавок с рыбой на "Новом базаре" в Одессе. Фото: Новини.LIVE 

Несмотря на нестабильную экономическую ситуацию, одесситы не отказывают себе в традициях: покупают куличи, выбирают лучшую рыбу, мясо и овощи для праздничного стола. И хотя некоторые товары подорожали, качество и ассортимент остаются на высоком уровне. Рынок продолжает выполнять свою главную функцию  быть местом встречи вкуса, традиции и живого общения.

Ранее мы писали, в какой день Страстной недели стоит печь куличи. А также, о том, что нельзя класть в Пасхальную корзину.

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