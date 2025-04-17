Цены к Пасхе 2025 - какая стоимость на куличи, фрукты и овощи в Одессе Новый базар

Актуальные цены к Пасхе на "Новом базаре" в Одессе
Накануне Пасхи одесские рынки традиционно превращаются в настоящее гастрономическое пространство. Покупатели уже начинают готовиться к большому празднику — выбирают лучшие продукты, формируют пасхальные корзины и прицениваются к вкусностям. Прилавки пестрят яркими красками, ароматами свежей выпечки, зелени, рыбы и мяса.
Какие цены накануне Пасхи на "Новом базаре" в Одессе, узнавали Новини.LIVE.
Пасхальные куличи на базаре
Центральным атрибутом Пасхи, безусловно, является кулич. На рынке сейчас представлены самые разнообразные варианты — от классических до крафтовых с интересными начинками. Однако продавцы все же рассказывают, что придерживаются традиций и предпочитают привычную рецептуру.
"У нас классическая пасха, с более или менее, классическими начинками, сейчас есть и курага, шоколад, изюм. Но жидкие нет, то уже не пасха будет, если там будет вытекать шоколад или какая-то вишня. У нас именно классика", — говорит продавщица Галина.
Стоимость кулича
- Маленький кулич — от 35 до 65 грн/шт
- Средний кулич — от 75 до 200 грн/шт
- Большой кулич — от 240 до 340 грн/шт
- Крафин — 270 грн/шт
- Штолен — 270 грн/шт
Фрукты на базаре
Фруктовый ассортимент на рынке меняется в соответствии с природными циклами. Зимние цитрусовые постепенно сдают позиции, уступая место весенним ягодам и ранним фруктам. Продавцы рассказывают, что для своего ассортимента интересуются новинками и сравнивают импорт с отечественной продукцией.
"Заканчивается уже сезон цитрусовых, начинаются больше сезонные фрукты. Если идти по-сезонному. Вот клубничка есть наша из Килии за 350 гривен и немного дешевле из Греции за 300 гривен", — отмечает продавщица Екатерина.
Стоимость фруктов:
- Яблоки — от 60 грн/кг
- Лимон (Турция) — 120 грн/кг
- Груши — от 150 до 170 грн/кг
- Банан — от 100 до 250 грн/кг
- Киви обычное — 150 грн/кг
- Киви Голд — 550 грн/кг
- Манго — от 250 до 270 грн/шт
- Виноград — от 250 до 350 грн/кг
- Гранат — от 250 до 350 грн/кг
- Ананас — от 250 до 300 грн/кг
- Голубика — от 1000 до 1100 грн/кг
- Черешня — от 1000 до 1200 грн/кг
- Клубника — от 350 до 380 грн/кг
Цитрусовые:
- Апельсины (Испания) — 100 грн/кг
- Мандарины (Турция) — от 100 до 120 грн/кг
Ассортимент овощей на базаре
Весенние овощи привлекают своей свежестью и натуральностью, однако опытные покупатели знают: вкус еще не тот, что будет ближе к маю. Продавцы честно признаются, что пока это только начало сезона. Впрочем, спрос есть — люди соскучились по свежим продуктам.
"Ну как, по килограмму, все берут по чуть-чуть на пробу, чтобы видели, какая на вкус она. Однако могу сказать от себя, что еще подождать надо, еще не тот вкус, как должен быть", — рассказала продавщица Екатерина.
Стоимость овощей:
- Картофель — 40 грн/кг
- Картофель молодой — от 150 до 250 грн/кг
- Морковь — 50 грн/кг
- Свекла — 40 грн/кг
- Лук — 30 грн/кг
- Чеснок — от 150 до 250 грн
- Капуста — 50 грн/кг
- Капуста молодая — 90 грн/кг
- Капуста цветная — 150 грн/кг
- Брокколи —150 грн/кг
- Редис — 100 грн/кг
- Кабачок — 150 грн/кг
- Цуккини — 150 грн/кг
- Баклажаны — 250 грн/кг
- Огурцы — от 140 до 190 грн/кг
- Помидоры — от 150 до 250 грн/кг
- Перец — 200 грн/кг
Копчености на базаре
Мясные прилавки на рынке готовятся к настоящему "взрыву" продаж в предпасхальную неделю. Продавцы уже сейчас расширяют ассортимент — появляется больше домашней колбасы, сала и копченого мяса. Несмотря на пост, многие заблаговременно закупаются или готовятся к празднованию, ведь традиции требуют иметь что-то мясное на столе. Выбор действительно большой, а цены хоть и не низкие, однако остаются в пределах достижимого.
"Сейчас эти недели строгий пост. Заметно упали продажи, ну, как и всегда это происходит. Но потом в дни перед Пасхой люди хорошо скупаются, чтобы отпраздновать", — говорит продавец Давид.
Стоимость копченостей:
- Сальтисон — от 250 до 350 грн/кг
- Куриная колбаса — от 300 до 320 грн/кг
- Свиная колбаса — 320 грн/кг
- Сало копченое — 250 грн/кг
- Копченые ребра — 250 грн/кг
- Бастурма — 900 грн/кг
- Копченая курица — 300 грн/кг
- Копченая грудинка — 380 грн/кг
- Фарш куриный — 200 грн/кг
- Карпачо — 420 грн/кг
Рыбный ассортимент на базаре
Рыбный павильон традиционно остается одним из самых посещаемых на рынке. В период поста спрос на рыбу только растет, а ближе к празднику он не спадает. Свежая, соленая, морская — выбор впечатляет, и каждый покупатель может найти что-то на свой вкус и кошелек. Продавцы отмечают, что лучше всего идет местная рыба, но с интересом покупают и более дорогие деликатесы.
"Например, в воскресенье, да, люди брали, потому что можно было есть рыбку, то понемногу брали. Конечно, на рыбку спрос, мне кажется, всегда есть. А так, продажи стабильные, как всегда", — говорит продавщица Юлия.
Стоимость рыбы:
- Карась — 120 грн/кг
- Карп — от 280 до 300
- Белый амур — 170 грн/кг
- Толстолобик — 110 грн/кг
- Сом — 300 грн/кг
- Судак — 300 грн/кг
- Лобан — 220 грн/кг
- Стейк форели — 650 грн/кг
- Сибас — 450 грн/кг
- Барабуля — 250 грн/кг
- Белуга — 1300 грн/кг
- Глос — 350 грн/кг
- Окунь — 270 грн/кг
- Тунец — 650 грн/кг
- Сельдь — 200 грн/кг
- Дунайка — 150 грн/шт
- Хвосты лобстера — 3400 грн/кг
- Камбала — 1300 грн/кг
- Морской бычок — 450 грн/кг
- Креветка — от 300 до 550 грн/кг
Несмотря на нестабильную экономическую ситуацию, одесситы не отказывают себе в традициях: покупают куличи, выбирают лучшую рыбу, мясо и овощи для праздничного стола. И хотя некоторые товары подорожали, качество и ассортимент остаются на высоком уровне. Рынок продолжает выполнять свою главную функцию — быть местом встречи вкуса, традиции и живого общения.
Ранее мы писали, в какой день Страстной недели стоит печь куличи. А также, о том, что нельзя класть в Пасхальную корзину.
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