Цены к Пасхе 2025 - какая стоимость на куличи, фрукты и овощи в Одессе Новый базар

Ассортимент пасок на базаре. Фото: Новини.LIVE

Накануне Пасхи одесские рынки традиционно превращаются в настоящее гастрономическое пространство. Покупатели уже начинают готовиться к большому празднику — выбирают лучшие продукты, формируют пасхальные корзины и прицениваются к вкусностям. Прилавки пестрят яркими красками, ароматами свежей выпечки, зелени, рыбы и мяса.

Какие цены накануне Пасхи на "Новом базаре" в Одессе, узнавали Новини.LIVE.

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Пасхальные куличи на базаре

Центральным атрибутом Пасхи, безусловно, является кулич. На рынке сейчас представлены самые разнообразные варианты — от классических до крафтовых с интересными начинками. Однако продавцы все же рассказывают, что придерживаются традиций и предпочитают привычную рецептуру.

"У нас классическая пасха, с более или менее, классическими начинками, сейчас есть и курага, шоколад, изюм. Но жидкие нет, то уже не пасха будет, если там будет вытекать шоколад или какая-то вишня. У нас именно классика", — говорит продавщица Галина.

Паски на базаре. Фото: Новини.LIVE

Стоимость кулича

Маленький кулич — от 35 до 65 грн/шт

от 35 до 65 грн/шт Средний кулич — от 75 до 200 грн/шт

от 75 до 200 грн/шт Большой кулич — от 240 до 340 грн/шт

от 240 до 340 грн/шт Крафин — 270 грн/шт

270 грн/шт Штолен — 270 грн/шт

Фрукты на базаре

Фруктовый ассортимент на рынке меняется в соответствии с природными циклами. Зимние цитрусовые постепенно сдают позиции, уступая место весенним ягодам и ранним фруктам. Продавцы рассказывают, что для своего ассортимента интересуются новинками и сравнивают импорт с отечественной продукцией.

"Заканчивается уже сезон цитрусовых, начинаются больше сезонные фрукты. Если идти по-сезонному. Вот клубничка есть наша из Килии за 350 гривен и немного дешевле из Греции за 300 гривен", — отмечает продавщица Екатерина.

Клубника на "Новом базаре" в Одессе. Фото: Новини.LIVE

Стоимость фруктов:

Яблоки — от 60 грн/кг

от 60 грн/кг Лимон (Турция) — 120 грн/кг

120 грн/кг Груши — от 150 до 170 грн/кг

от 150 до 170 грн/кг Банан — от 100 до 250 грн/кг

от 100 до 250 грн/кг Киви обычное — 150 грн/кг

150 грн/кг Киви Голд — 550 грн/кг

550 грн/кг Манго — от 250 до 270 грн/шт

от 250 до 270 грн/шт Виноград — от 250 до 350 грн/кг

от 250 до 350 грн/кг Гранат — от 250 до 350 грн/кг

от 250 до 350 грн/кг Ананас — от 250 до 300 грн/кг

от 250 до 300 грн/кг Голубика — от 1000 до 1100 грн/кг

от 1000 до 1100 грн/кг Черешня — от 1000 до 1200 грн/кг

от 1000 до 1200 грн/кг Клубника — от 350 до 380 грн/кг

Стоимость фруктов. Фото: Новини.LIVE

Цитрусовые:

Апельсины (Испания) — 100 грн/кг

100 грн/кг Мандарины (Турция) — от 100 до 120 грн/кг

Ассортимент овощей на базаре

Весенние овощи привлекают своей свежестью и натуральностью, однако опытные покупатели знают: вкус еще не тот, что будет ближе к маю. Продавцы честно признаются, что пока это только начало сезона. Впрочем, спрос есть — люди соскучились по свежим продуктам.

"Ну как, по килограмму, все берут по чуть-чуть на пробу, чтобы видели, какая на вкус она. Однако могу сказать от себя, что еще подождать надо, еще не тот вкус, как должен быть", — рассказала продавщица Екатерина.

Ассортимент овощей. Фото: Новини.LIVE

Стоимость овощей:

Картофель — 40 грн/кг

40 грн/кг Картофель молодой — от 150 до 250 грн/кг

от 150 до 250 грн/кг Морковь — 50 грн/кг

50 грн/кг Свекла — 40 грн/кг

40 грн/кг Лук — 30 грн/кг

30 грн/кг Чеснок — от 150 до 250 грн

от 150 до 250 грн Капуста — 50 грн/кг

50 грн/кг Капуста молодая — 90 грн/кг

90 грн/кг Капуста цветная — 150 грн/кг

150 грн/кг Брокколи — 150 грн/кг

150 грн/кг Редис — 100 грн/кг

100 грн/кг Кабачок — 150 грн/кг

150 грн/кг Цуккини — 150 грн/кг

150 грн/кг Баклажаны — 250 грн/кг

250 грн/кг Огурцы — от 140 до 190 грн/кг

от 140 до 190 грн/кг Помидоры — от 150 до 250 грн/кг

от 150 до 250 грн/кг Перец — 200 грн/кг

Овощи на прилавке. Фото: Новини.LIVE

Копчености на базаре

Мясные прилавки на рынке готовятся к настоящему "взрыву" продаж в предпасхальную неделю. Продавцы уже сейчас расширяют ассортимент — появляется больше домашней колбасы, сала и копченого мяса. Несмотря на пост, многие заблаговременно закупаются или готовятся к празднованию, ведь традиции требуют иметь что-то мясное на столе. Выбор действительно большой, а цены хоть и не низкие, однако остаются в пределах достижимого.

"Сейчас эти недели строгий пост. Заметно упали продажи, ну, как и всегда это происходит. Но потом в дни перед Пасхой люди хорошо скупаются, чтобы отпраздновать", — говорит продавец Давид.

Ассортимент копченостей на базаре в Одессе. Фото: Новини.LIVE

Стоимость копченостей:

Сальтисон — от 250 до 350 грн/кг

от 250 до 350 грн/кг Куриная колбаса — от 300 до 320 грн/кг

от 300 до 320 грн/кг Свиная колбаса — 320 грн/кг

320 грн/кг Сало копченое — 250 грн/кг

250 грн/кг Копченые ребра — 250 грн/кг

250 грн/кг Бастурма — 900 грн/кг

900 грн/кг Копченая курица — 300 грн/кг

300 грн/кг Копченая грудинка — 380 грн/кг

380 грн/кг Фарш куриный — 200 грн/кг

200 грн/кг Карпачо — 420 грн/кг

Прилавок с копченостями. Фото: Новини.LIVE

Рыбный ассортимент на базаре

Рыбный павильон традиционно остается одним из самых посещаемых на рынке. В период поста спрос на рыбу только растет, а ближе к празднику он не спадает. Свежая, соленая, морская — выбор впечатляет, и каждый покупатель может найти что-то на свой вкус и кошелек. Продавцы отмечают, что лучше всего идет местная рыба, но с интересом покупают и более дорогие деликатесы.

"Например, в воскресенье, да, люди брали, потому что можно было есть рыбку, то понемногу брали. Конечно, на рыбку спрос, мне кажется, всегда есть. А так, продажи стабильные, как всегда", — говорит продавщица Юлия.

Рыбные ряды на базаре. Фото: Новини.LIVE

Стоимость рыбы:

Карась — 120 грн/кг

120 грн/кг Карп — от 280 до 300

от 280 до 300 Белый амур — 170 грн/кг

170 грн/кг Толстолобик — 110 грн/кг

110 грн/кг Сом — 300 грн/кг

300 грн/кг Судак — 300 грн/кг

300 грн/кг Лобан — 220 грн/кг

220 грн/кг Стейк форели — 650 грн/кг

650 грн/кг Сибас — 450 грн/кг

450 грн/кг Барабуля — 250 грн/кг

250 грн/кг Белуга — 1300 грн/кг

1300 грн/кг Глос — 350 грн/кг

350 грн/кг Окунь — 270 грн/кг

270 грн/кг Тунец — 650 грн/кг

650 грн/кг Сельдь — 200 грн/кг

200 грн/кг Дунайка — 150 грн/шт

150 грн/шт Хвосты лобстера — 3400 грн/кг

3400 грн/кг Камбала — 1300 грн/кг

1300 грн/кг Морской бычок — 450 грн/кг

450 грн/кг Креветка — от 300 до 550 грн/кг

Прилавок с рыбой на "Новом базаре" в Одессе. Фото: Новини.LIVE

Несмотря на нестабильную экономическую ситуацию, одесситы не отказывают себе в традициях: покупают куличи, выбирают лучшую рыбу, мясо и овощи для праздничного стола. И хотя некоторые товары подорожали, качество и ассортимент остаются на высоком уровне. Рынок продолжает выполнять свою главную функцию — быть местом встречи вкуса, традиции и живого общения.

Ранее мы писали, в какой день Страстной недели стоит печь куличи. А также, о том, что нельзя класть в Пасхальную корзину.