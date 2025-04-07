Одеська посадовиця Буйневич знову обурена

Дитина розважається. Фото ілюстративне: azerbaijan_stockers

Очільника департаменту освіти Одеської міськради обурили результати дослідження обласного центру контролю та профілактики хвороб щодо вживання алкоголя дітьми. Олена Буйневич заявила, що статистика сумнівна та не відповідає дійсності.

Про це написала Олена Буйневич у соцмережі.

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Олена Буйневич заявила, що дані про те, що алкоголь вживають 99% молоді не відповідають дійсності. Крім того, посадовиця виразила сумнів щодо того, що діти вживают міцні напої частіше, ніж юнаки.

"Ви розумієте, що за вашими "даними" алкоголь вживає 99 відсотків дітей? Ну невже те, що ви самі написали: юнаки вживають алкоголь менше, ніж діти 10 років, вас самих не змусило принаймні перевірити ці дані? Так відбувається, коли НАУКА стає жебрачкою в країні", — написала Олена Буйневич.

Олена Буйневич обурена. Фото: скриншот

Дослідження щодо алкоголя

Дослідження Одеського обласного центру контролю та профілактики хвороб показало, що лише кожен 20-й чоловік ніколи не пив. А серед хлопців 10–14 років рівень споживання вищий, ніж у підлітків. Найбільше занепокоєння викликала статистика серед дітей: хлопчики віком 10–14 років вживають алкоголь частіше, ніж підлітки.

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