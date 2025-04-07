Одесская чиновница Буйневич снова возмущена

Ребенок развлекается. Фото иллюстративное: azerbaijan_stockers

Главу департамента образования Одесского горсовета возмутили результаты исследования областного центра контроля и профилактики болезней по употреблению алкоголя детьми. Елена Буйневич заявила, что статистика сомнительна и не соответствует действительности.

Об этом написала Елена Буйневич в соцсети.

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Елена Буйневич заявила, что данные о том, что алкоголь употребляют 99% молодежи не соответствуют действительности. Кроме того, чиновница выразила сомнение относительно того, что дети употребляют крепкие напитки чаще, чем юноши.

"Вы понимаете, что по вашим "данным" алкоголь употребляет 99 процентов детей? Ну неужели то, что вы сами написали: юноши употребляют алкоголь меньше, чем дети 10 лет, вас самих не заставило хотя бы проверить эти данные? Так происходит, когда НАУКА становится нищей в стране", — написала Елена Буйневич.

Елена Буйневич возмущена. Фото: скриншот

Исследование по алкоголю

Исследование Одесского областного центра контроля и профилактики болезней показало, что лишь каждый 20-й человек никогда не пил. А среди ребят 10-14 лет уровень потребления выше, чем у подростков. Наибольшее беспокойство вызвала статистика среди детей: мальчики в возрасте 10-14 лет употребляют алкоголь чаще, чем подростки.

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