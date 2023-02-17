На Одещині бурять артезіанські свердловини для медзакладів

Альтернативні джерела водопостачання: на Одещині бурять артезіанські свердловини
На Одещині тривають роботи по бурінню артезіанських свердловин. Крім того, там встановлюють системи доочищення води.
Про це повідомляє пресслужба Одеської ОВА.
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В Ізмаїльській міській центральній лікарні роботи буріння розвідувально-експлуатаційної свердловини завершено. Її глибина 71 метр. А буріння резервної свердловини для господарсько-питного водопостачання ще триває.
"Після завершення буріння свердловин будуть проведені роботи щодо отримання дозволу на спецводокористування та підключення свердловин до діючої мережі водопостачання лікувального закладу. Після здачі в експлуатацію та оформлення всіх дозвільних документів свердловини будуть підключені до резервного електроживлення лікарні — дизеля-генератора на 275 кВт", — розповів генеральний директор Ізмаїльської міської центральної лікарні Сергій Бажак.
Забезпечення безперебійного і якісного водопостачання в медичних закладах є дуже важливим. Тож буріння артезіанських свердловин заплановано ще в п’яти лікарнях.
"В рамках цього проєкту нами заплановано буріння артезіанських свердловин та встановлення систем доочищення води, на території Одеського обласного онкологічного диспансеру, Одеської обласної клінічної лікарні, Одеської обласної дитячої лікарні, Одеського обласного центру психічного здоров'я та Дунайської обласної і міської лікарень в Ізмаїлі", — зазначає Начальник Одеської обласної військової адміністрації Максим Марченко.
Також ми писали, що Одеська область першою в Україні встановила сучасні фільтри для води у медзакладах. Вони необхідні для забезпечення хворих питною водою найвищої якості. Фільтри надійшли до Одеського регіону як гуманітарна допомога за дорученням головного Рабина України.