В Одесской области бурят артезианские скважины для медучреждений

Альтернативные источники водоснабжения: в Одесской области бурят артезианские скважины
В Одесской области продолжаются работы по бурению артезианских скважин. Кроме того, там устанавливают системы доочистки воды.
Об этом сообщает пресс-служба Одесской ОВА.
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В Измаильской городской центральной больнице работы бурения разведывательно-эксплуатационной скважины завершены. Ее глубина 71 метр. А бурение резервной скважины для хозяйственно-питьевого водоснабжения продолжается.
"По завершении бурения скважин будут проведены работы по получению разрешения на спецводопользование и подключение скважин к действующей сети водоснабжения лечебного учреждения. После сдачи в эксплуатацию и оформления всех разрешительных документов скважины будут подключены к резервному электропитанию больницы — дизель-генератора на 275 кВт", — рассказал генеральный директор Измаильской городской центральной больницы Сергей Бажак.
Обеспечение бесперебойного и качественного водоснабжения в медицинских учреждениях очень важно. Так что бурение артезианских скважин запланировано еще в пяти больницах.
"В рамках этого проекта нами запланировано бурение артезианских скважин и установка систем доочистки воды, на территории Одесского областного онкологического диспансера, Одесской областной клинической больницы, Одесской областной детской больницы, Одесского областного центра психического здоровья и Дунайской областной и городской больниц в Измаиле", — отмечает начальник Одесской областной военной администрации Максим Марченко.
Также мы писали, что Одесская область первой в Украине установила современные фильтры для воды в медучреждениях. Они необходимы для обеспечения больных питьевой водой высочайшего качества. Фильтры поступили в Одесский регион как гуманитарную помощь по поручению главного Рабина Украины.