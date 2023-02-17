В Одесской области бурят артезианские скважины для медучреждений

Это обеспечит бесперебойное водоснабжение в больницах

В Одесской области продолжаются работы по бурению артезианских скважин. Кроме того, там устанавливают системы доочистки воды.

Об этом сообщает пресс-служба Одесской ОВА.

В Измаильской городской центральной больнице работы бурения разведывательно-эксплуатационной скважины завершены. Ее глубина 71 метр. А бурение резервной скважины для хозяйственно-питьевого водоснабжения продолжается.

"По завершении бурения скважин будут проведены работы по получению разрешения на спецводопользование и подключение скважин к действующей сети водоснабжения лечебного учреждения. После сдачи в эксплуатацию и оформления всех разрешительных документов скважины будут подключены к резервному электропитанию больницы — дизель-генератора на 275 кВт", — рассказал генеральный директор Измаильской городской центральной больницы Сергей Бажак.

Обеспечение бесперебойного и качественного водоснабжения в медицинских учреждениях очень важно. Так что бурение артезианских скважин запланировано еще в пяти больницах.

"В рамках этого проекта нами запланировано бурение артезианских скважин и установка систем доочистки воды, на территории Одесского областного онкологического диспансера, Одесской областной клинической больницы, Одесской областной детской больницы, Одесского областного центра психического здоровья и Дунайской областной и городской больниц в Измаиле", — отмечает начальник Одесской областной военной администрации Максим Марченко.

Также мы писали, что Одесская область первой в Украине установила современные фильтры для воды в медучреждениях. Они необходимы для обеспечения больных питьевой водой высочайшего качества. Фильтры поступили в Одесский регион как гуманитарную помощь по поручению главного Рабина Украины.