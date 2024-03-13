Американська авіація контролює ситуацію у Чорному морі — подробиці

P-8A Poseidon. Фото: Military.com

Сьогодні, 13 березня, розвідувальний літак НАТО патрулює ситуацію у Чорному морі та гуманітарних коридорах. Американський розвідувальник Boeing P-8A Poseidon помічений у повітряному просторі Румунії біля південних кордонів одеської області.

Про це Новини.LIVE дізналося з порталу Flightradar.



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Звідки злетів літак

Американський військовий літак Boeing P-8A Poseidon злетів з 57-ї авіабази ВПС Румунії, яка має назву "Михаїл Коґельничану". Відомо, що ця база відповідає стандартам НАТО і США та з 1999 року час від часу використовується ВПС США.

Яка мета патрулювання

Основним завданням Boeing P-8A Poseidon є морська патрульна авіація та протипідводна боротьба. Завдяки сенсорам, що розробленні для спостереження за поверхнею води, розвідувальник виявляє підводні човни та може вести пошуково-рятувальні операцій.

Нагадаємо, що воїни ЗСУ успішно виконують бойові операції та цим ускладнюють ситуацію для РФ на морі та в повітрі. Завдяки певному комплексу заходів Україна стає на шлях до звільнення Криму від російської окупації, тож загарбники мають готуватися до подальшого сценарію.



Також ми писали, що ворожі ракетоносії не виходять на чергування акваторією Чорного моря вже понад тиждень. Росіяни вимушені економити озброєння, адже бачать результати ефективної роботи ЗСУ.