Американская авиация контролирует ситуацию в Черном море — подробности

P-8A Poseidon. Фото: Military.com

Сегодня, 13 марта, разведывательный самолет НАТО патрулирует ситуацию в Черном море и гуманитарных коридорах. Американский разведчик Boeing P-8A Poseidon замечен в воздушном пространстве Румынии у южных границ одесской области.

Об этом Новини.LIVE узнало из портала Flightradar.

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Откуда взлетел самолет

Американский военный самолет Boeing P-8A Poseidon взлетел с 57-й авиабазы ВВС Румынии, которая называется "Михаил Когельничану". Известно, что база соответствует стандартам НАТО и США, и с 1999 года время от времени используется ВВС США.

Какова цель патрулирования

Основная задача Boeing P-8A Poseidon — морская патрульная авиация и противоподводная борьба. Благодаря сенсорам, разработанным для наблюдения за поверхностью воды, поисковик обнаруживает подлодки и может вести поисково-спасательные операции.

Напомним, что воины ВСУ успешно выполняют боевые операции и затрудняют ситуацию для РФ на море и в воздухе. Благодаря определенному комплексу мероприятий, Украина становится на путь к освобождению Крыма от российской оккупации, поэтому захватчики должны готовиться к дальнейшему сценарию.



Также мы писали, что вражеские ракетоносители не выходят на дежурство акваторией Черного моря уже больше недели. Россияне вынуждены экономить вооружение, видя результаты эффективной работы ВСУ.