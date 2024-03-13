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Американская авиация контролирует ситуацию в Черном море — подробности

13 марта 2024 17:50
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета
Американская авиация контролирует ситуацию в Черном море — подробности
P-8A Poseidon. Фото: Military.com
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета

Сегодня, 13 марта, разведывательный самолет НАТО патрулирует ситуацию в Черном море и гуманитарных коридорах. Американский разведчик Boeing P-8A Poseidon замечен в воздушном пространстве Румынии у южных границ одесской области.

Об этом Новини.LIVE узнало из портала Flightradar.

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Маршрут американского самолета. Фото: скриншот

Откуда взлетел самолет

Американский военный самолет Boeing P-8A Poseidon взлетел с 57-й авиабазы ВВС Румынии, которая называется "Михаил Когельничану". Известно, что база соответствует стандартам НАТО и США, и с 1999 года время от времени используется ВВС США.

Какова цель патрулирования

Основная задача Boeing P-8A Poseidon — морская патрульная авиация и противоподводная борьба. Благодаря сенсорам, разработанным для наблюдения за поверхностью воды, поисковик обнаруживает подлодки и может вести поисково-спасательные операции.

Напомним, что воины ВСУ успешно выполняют боевые операции и затрудняют ситуацию для РФ на море и в воздухе. Благодаря определенному комплексу мероприятий, Украина становится на путь к освобождению Крыма от российской оккупации, поэтому захватчики должны готовиться к дальнейшему сценарию.

Также мы писали, что вражеские ракетоносители не выходят на дежурство акваторией Черного моря уже больше недели. Россияне вынуждены экономить вооружение, видя результаты эффективной работы ВСУ.

Одесса
разведка
НАТО
Черное море
Одесская область
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