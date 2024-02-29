Американський розвідувальник патрулює біля кордонів Одещини
Активність американської авіації спостерігається біля південних кордонів Одеської області. Над Чорним морем фіксується американський розвідувальник Boeing P-8A Poseidon. Літак НАТО патрулює у повітряному просторі Румунії та моніторить ситуацію у Чорному морі.
Про це Новини.LIVE дізналися з порталу Flightradar.
Відомо, що американський військовий літак Boeing P-8A Poseidon злетів з італійської авіабази Сігонелла на Сицилії. Зазначимо, що ця база належить ВПС Італії та використовується ВМС США та іншими союзниками та партнерами по НАТО. Зазначимо, що літак-розвідник НАТО, який помітили над Чорним морем, призначений для пошуку підводних човнів. Однак він може не лише виявляти субмарини, але й знищувати їх.
Що відомо про літак
Boeing P-8A Poseidon є багатоцільовим військовим літаком для морської патрульної авіації та протипідводної боротьби. Він був розроблений на замовлення Військово-морських сил США для заміни старіших літаків P-3 Orion. Цей літак відомий своїм розвиненим набором сенсорів, які використовуються для спостереження за поверхнею води, виявлення підводних човнів та ведення пошуково-рятувальних операцій.
Історія створення
Boeing P-8A Poseidon був розроблений на замовлення Військово-морських сил США (US Navy) для заміни старіших літаків P-3 Orion. Перший політ відбувся у квітні 2009 року, і у 2013 році літак почав службу в складі ВМС США.
Нагадаємо, що станом на сьогодні, 29 лютого, ракетоносії ворога надалі розташовані в місцях базування. На чергуванні в Чорному морі присутній один корабель.
Також ми повідомляли, що Повітряні сили Збройних сил України знищили ще два винищувачі-бомбардувальники Су-34. Це сталося на Авдіївському та Маріупольському напрямках.
Читайте Новини.LIVE!