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Американський розвідувальник патрулює біля кордонів Одещини

29 лютого 2024 16:45
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета
Американський розвідувальник патрулює біля кордонів Одещини
Маршрут американського розвідувальника. Фото: скриншот
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета

Активність американської авіації спостерігається біля південних кордонів Одеської області. Над Чорним морем фіксується американський розвідувальник Boeing P-8A Poseidon. Літак НАТО патрулює у повітряному просторі Румунії та моніторить ситуацію у Чорному морі

Про це Новини.LIVE дізналися з порталу Flightradar.

Відомо, що американський військовий літак Boeing P-8A Poseidon злетів з італійської авіабази Сігонелла на Сицилії. Зазначимо, що ця база  належить ВПС Італії та використовується ВМС США та іншими союзниками та партнерами по НАТО. Зазначимо, що літак-розвідник НАТО, який помітили над Чорним морем, призначений для пошуку підводних човнів. Однак він може не лише виявляти субмарини, але й знищувати їх.

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Що відомо про літак

Boeing P-8A Poseidon є багатоцільовим військовим літаком для морської патрульної авіації та протипідводної боротьби. Він був розроблений на замовлення Військово-морських сил США для заміни старіших літаків P-3 Orion. Цей літак відомий своїм розвиненим набором сенсорів, які використовуються для спостереження за поверхнею води, виявлення підводних човнів та ведення пошуково-рятувальних операцій.

Історія створення

Boeing P-8A Poseidon був розроблений на замовлення Військово-морських сил США (US Navy) для заміни старіших літаків P-3 Orion. Перший політ відбувся у квітні 2009 року, і у 2013 році літак почав службу в складі ВМС США.

Нагадаємо, що станом на сьогодні, 29 лютого, ракетоносії ворога надалі розташовані в місцях базування. На чергуванні в Чорному морі присутній один корабель.

Також ми повідомляли, що Повітряні сили Збройних сил України знищили ще два винищувачі-бомбардувальники Су-34. Це сталося на Авдіївському та Маріупольському напрямках.

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