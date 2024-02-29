Ворог продовжує чергувати в Чорному морі — чи є загроза ракетоносіїв

Ворожі кораблі в морі. Фото: росЗМІ

Станом на сьогодні, 29 лютого, ракетоносії ворога надалі розташовані у пунктах базування. На чергуванні в Чорному морі присутній один корабель.

Про це повідомили у Військово-морських силах Збройних сил України.



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у Чорному та Азовському морях по одному ворожому кораблю;

у Середземному морі — 2 кораблі.

Рух морем продовжується

В інтересах РФ прохід Керч-Єнікальською протокою за добу здійснили:

Чорним морем — 12 кораблів, з яких 5 кораблів продовжили рух до протоки Босфор;

Азовським морем — 3 кораблі, з яких 2 кораблі рухалися з протоки Босфор.

Нагадаємо, що вороже корабельне угруповання залишається досить великим. Проте російські кораблі змушені перебувати у східній частині Чорного моря, ближче до військово-морської бази "Новоросійськ".



Також ми писали, що російські окупанти можуть застосовувати дрони із напрямку невизнаного Придністров'я. В основному це літальні апарати для збору розвідувальної інформації над державним кордоном.