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Ворог продовжує чергувати в Чорному морі — чи є загроза ракетоносіїв

29 лютого 2024 10:45
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета
Ворог продовжує чергувати в Чорному морі — чи є загроза ракетоносіїв
Ворожі кораблі в морі. Фото: росЗМІ
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета

Станом на сьогодні, 29 лютого, ракетоносії ворога надалі розташовані у пунктах базування. На чергуванні в Чорному морі присутній один корабель.

Про це повідомили у Військово-морських силах Збройних сил України.
 

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Скільки кораблів загрожують 

  • у Чорному та Азовському морях по одному ворожому кораблю;
  • у Середземному морі — 2 кораблі.

Рух морем продовжується

В інтересах РФ прохід Керч-Єнікальською протокою за добу здійснили:

  • Чорним морем — 12  кораблів, з яких 5 кораблів продовжили рух до протоки Босфор;
  • Азовським морем — 3 кораблі, з яких 2 кораблі рухалися з протоки Босфор.

Нагадаємо, що вороже корабельне угруповання залишається досить великим. Проте російські кораблі змушені перебувати у східній частині Чорного моря, ближче до військово-морської бази "Новоросійськ".

Також ми писали, що російські окупанти можуть застосовувати дрони із напрямку невизнаного Придністров'я. В основному це літальні апарати для збору розвідувальної інформації над державним кордоном. 

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