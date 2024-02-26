Ворожий флот обмежений у своїх діях, — Плетенчук

Речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук. Фото: Новини.LIVE

Наразі вороже корабельне угрупування залишається досить великим. Проте російські кораблі змушені знаходитися у східній частині Чорного моря, ближче до військово-морської бази "Новоросійськ".

Про це в етері національного телемарафону "Єдині новини" зазначив Речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук.

Проблеми з логістикою

Кораблі РФ зазнають певних проблем із доступом до військово-морської бази в Севастополі.

"Ця база є основною, на якій відбуваються вирішення військових логістичних проблем. В першу чергу, це завантаження тих самих ракет", — заначив Дмитро Плетенчук.

За словами військового, не слід забувати, що до складу Чорноморського флоту входить і авіація, яка досі продовжує знаходитися у повітряному просторі над акваторією Чорного моря.

Нагадаємо, що станом на ранок 26 лютого, в Чорному морі спостерігається одне російське судно. Наразі в акваторії морів ракетоносії відсутні, проте ситуація може змінитися будь-якої миті.

Також ми писали, що Наталя Гуменюк назвала відсутність ракетоносіїв "затишшям перед бурею".Зважаючи на спокійну обстановку зараз, невдовзі можливий масований обстріл.

Додамо, що активність безпілотної розвідки ворога пов'язана з їхньою потребою збору даних. Наразі військові РФ намагаються зібрати максимальну інформацію про майбутні цілі ураження.