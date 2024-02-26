Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Одеса arrow Ворожий флот обмежений у своїх діях, — Плетенчук arrow

Ворожий флот обмежений у своїх діях, — Плетенчук

26 лютого 2024 17:15
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета
Ворожий флот обмежений у своїх діях, — Плетенчук
Речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук. Фото: Новини.LIVE
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета

Наразі вороже корабельне угрупування залишається досить великим. Проте російські кораблі змушені знаходитися у східній частині Чорного моря, ближче до військово-морської бази "Новоросійськ".

Про це в етері національного телемарафону "Єдині новини" зазначив Речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук.

Проблеми з логістикою

Кораблі РФ зазнають певних проблем із доступом до військово-морської бази в Севастополі. 

"Ця база є основною, на якій відбуваються вирішення військових логістичних проблем. В першу чергу, це завантаження тих самих ракет", — заначив Дмитро Плетенчук.

За словами військового, не слід забувати, що до складу Чорноморського флоту входить і авіація, яка досі продовжує знаходитися у повітряному просторі над акваторією Чорного моря.

Нагадаємо, що станом на ранок 26 лютого, в Чорному морі спостерігається одне російське судно. Наразі в акваторії морів ракетоносії відсутні, проте ситуація може змінитися будь-якої миті.

Також ми писали, що Наталя Гуменюк назвала відсутність ракетоносіїв "затишшям перед бурею".Зважаючи на спокійну обстановку зараз, невдовзі можливий масований обстріл.

Додамо, що активність безпілотної розвідки ворога пов'язана з їхньою потребою збору даних. Наразі військові РФ намагаються зібрати максимальну інформацію про майбутні цілі ураження.

Одеса
російські війська
ВМС
Чорне море
корабель
порт
Новини Одеси
ракета
телемарафон
ракети
авіація

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

20:00 Адвокат назвав ще одну підставу для зняття з військового обліку

14 лютого 2024
Новина з фото

23:29 Садовий відповів на слова віцеспікера Польщі про "бандерівську мову"

13 лютого 2024
Новина з відео

21:34 Деякі українці отримують мобілізаційні розпорядження — що це та кого стосується

15 лютого 2024
Новина з фото

06:34Вибухи гримлять у Львові — ракетна атака на захід

17 лютого 2024

09:18 Зінченко піде з Арсенала наприкінці сезону — на українця претендують два клуби

16 лютого 2024
Новина з відео

16:54 Ніколи не вносьте ці добрива при посадці картоплі — бульба буде дрібною та згниє

15 лютого 2024

17:21 У Мінцифрі назвали категорію осіб, яких не бронюватимуть від мобілізації

14 лютого 2024

20:00 Юрист розповів про відповідальність за ігнорування повістки ТЦК з іншої області

15 лютого 2024

17:03 У збірної України буде новий технічний спонсор замість Joma

12 лютого 2024
Новина з відео

21:56Росіяни використали ракету "Циркон" під час останньої атаки на Київ — що про неї відомо

Актуальне по темі