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Ворог зменшив кількість кораблів на чергуванні — чи є ракетоносії

26 лютого 2024 10:45
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета
Ворог зменшив кількість кораблів на чергуванні — чи є ракетоносії
Російський ворожий корабель. Фото: РосЗМІ
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета

Сьогодні, 26 лютого, в Чорному морі  спостерігається одне російське судно. Наразі в акваторії морів ракетоносії відсутні, проте ситуація може змінитися будь-якої миті.

Про це повідомили у Військово-морських силах Збройних сил України.

Скільки кораблів загрожують 

  • у Чорному та Азовському морях на рейді — по одному ворожому кораблю;
  • у Середземному морі — два кораблі.
     

Рух морем продовжується

В інтересах РФ прохід Керч-Єнікальською протокою за добу здійснили:

  • Чорним морем — 6  кораблів, з них 1 корабель продовжив рух до протоки Босфор;
  • Азовським морем — 12 кораблів, з яких 7 рухалися з Босфору.

Нагадаємо, в Україні оголосили збір на морські дрони Sea Baby. Головна мета — зібрати 297,5 мільйона гривень на 35 дронів-човнів, які вже показали свою ефективність у боротьбі з російським флотом.

Також ми писали, що в Україні вже почалася робота над створенням новітнього морського  підводного дрона, який зможе витіснити Чорноморський флот з територіальних вод України. Він буде побудований в рамках новітнього проєкту FURY для українських ВМС.

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