Ворог зменшив кількість кораблів на чергуванні — чи є ракетоносії

Російський ворожий корабель. Фото: РосЗМІ

Сьогодні, 26 лютого, в Чорному морі спостерігається одне російське судно. Наразі в акваторії морів ракетоносії відсутні, проте ситуація може змінитися будь-якої миті.

Про це повідомили у Військово-морських силах Збройних сил України.

Скільки кораблів загрожують

у Чорному та Азовському морях на рейді — по одному ворожому кораблю;

у Середземному морі — два кораблі.



Рух морем продовжується

В інтересах РФ прохід Керч-Єнікальською протокою за добу здійснили:

Чорним морем — 6 кораблів, з них 1 корабель продовжив рух до протоки Босфор;

Азовським морем — 12 кораблів, з яких 7 рухалися з Босфору.

Нагадаємо, в Україні оголосили збір на морські дрони Sea Baby. Головна мета — зібрати 297,5 мільйона гривень на 35 дронів-човнів, які вже показали свою ефективність у боротьбі з російським флотом.

Також ми писали, що в Україні вже почалася робота над створенням новітнього морського підводного дрона, який зможе витіснити Чорноморський флот з територіальних вод України. Він буде побудований в рамках новітнього проєкту FURY для українських ВМС.