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Враг уменьшил количество кораблей на дежурстве — есть ли ракетоносители

26 февраля 2024 10:45
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета
Враг уменьшил количество кораблей на дежурстве — есть ли ракетоносители
Российский вражеский корабль. Фото: РосСМИ
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета

Сегодня, 26 февраля, в Черном море наблюдается одно российское судно. Сейчас в акватории морей ракетоносители отсутствуют, однако ситуация может измениться в любой момент.

Об этом сообщили в Военно-морских силах Вооруженных сил Украины.

Сколько кораблей угрожают

  • в Черном и Азовском морях на рейде — по одному вражескому кораблю;
  • в Средиземном море — два корабля.

Движение по морю продолжается

В интересах РФ проход Керчь-Еникальским проливом за сутки совершили:

  • Черным морем — 6 кораблей, из них 1 корабль продолжил движение к проливу Босфор;
  • Азовским морем — 12 кораблей, из которых 7 двигались из Босфора.

Напомним, в Украине объявили сбор на морские дроны Sea Baby. Главная цель — собрать 297,5 миллиона гривен на 35 дронов-лодок, которые уже показали свою эффективность в борьбе с российским флотом.

Также мы писали, что в Украине уже началась работа по созданию новейшего морского подводного дрона, который сможет вытеснить Черноморский флот из территориальных вод Украины. Он будет построен в рамках нового проекта FURY для украинских ВМС.

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российские войска
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