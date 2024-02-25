Росія збільшила кількість кораблів у Чорному морі — подробиці
Країна-агресорка Росія збільшила кількість військових кораблів у Чорному морі. Сьогодні, 25 лютого, на рейді спостерігається аж три судна. Ракетоносіїв немає, вони заведені у пункти базування, але ситуація може змінитися.
Про це повідомили у Військово-морських силах Збройних сил України.
Скільки кораблів загрожують
- у Чорному морі перебувають три кораблі;
- в Азовському морі — 1 ворожий корабель;
- у Середземному морі — 2 кораблі.
Рух морем не зупинявся
За добу в інтересах РФ прохід Керч-Єнікальською протокою здійснили:
- до Азовського моря — 12 суден, 2 прямувало з протоки Босфор;
- до Чорного моря — 24 судна, 4 продовжили рух у напрямку протоки Босфор.
Нагадаємо, в Україні стартував збір на 35 морських дронів Sea Baby. Ці безпілотні апарати добре зарекомендували себе у протистоянні з кораблями російського флоту.
Раніше ми повідомляли, в Україну доставили чотири унікальні броньовані автомобілі "швидкої допомоги". Їх виготовили на спецзамовлення спеціально для потреб українського війська.
Додамо, в Україні почалася робота над створенням новітнього морського підводного дрона, який зможе витіснити Чорноморський флот з територіальних вод України.
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