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Росія збільшила кількість кораблів у Чорному морі — подробиці

25 лютого 2024 10:45
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор
Росія збільшила кількість кораблів у Чорному морі — подробиці
Російські військові кораблі. Фото: РосЗМІ
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор

Країна-агресорка Росія збільшила кількість військових кораблів у Чорному морі. Сьогодні, 25 лютого, на рейді спостерігається аж три судна. Ракетоносіїв немає, вони заведені у пункти базування, але ситуація може змінитися. 

Про це повідомили у Військово-морських силах Збройних сил України.

Скільки кораблів загрожують 

  • у Чорному морі перебувають три кораблі;
  • в Азовському морі — 1 ворожий корабель;
  • у Середземному морі — 2 кораблі.

Рух морем не зупинявся

За добу в інтересах РФ прохід Керч-Єнікальською протокою здійснили:

  • до Азовського моря — 12 суден, 2 прямувало з протоки Босфор;
  • до Чорного моря — 24 судна, 4 продовжили рух у напрямку протоки Босфор.

Нагадаємо, в Україні стартував збір на 35 морських дронів Sea Baby. Ці безпілотні апарати добре зарекомендували себе у протистоянні з кораблями російського флоту.

Раніше ми повідомляли, в Україну доставили чотири унікальні броньовані автомобілі "швидкої допомоги". Їх виготовили на спецзамовлення спеціально для потреб українського війська.

Додамо, в Україні почалася робота над створенням новітнього морського  підводного дрона, який зможе витіснити Чорноморський флот з територіальних вод України.

Одеса
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корабель
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Одеська ОДА
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