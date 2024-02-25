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Россия увеличила количество кораблей в Черном море — подробности

25 февраля 2024 10:45
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор
Россия увеличила количество кораблей в Черном море — подробности
Российские военные корабли. Фото: РосСМИ
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор

Страна-агрессор Россия увеличила количество военных кораблей в Черном море. Сегодня, 25 февраля, на рейде наблюдается аж три судна. Ракетоносителей нет, они заведены в пункты базирования, но ситуация может измениться.

Об этом сообщили в Военно-морских силах Вооруженных сил Украины.

Сколько кораблей угрожают

  • в Черном море находятся три корабля;
  • в Азовском море — 1 вражеский корабль;
  • в Средиземном море — 2 корабля.

Движение по морю не останавливалось

За сутки в интересах РФ проход Керчь-Еникальским проливом совершили:

  • к Азовского моря — 12 судов, 2 направлялось из пролива Босфор;
  • к Черному морю — 24 судна, 4 продолжили движение в направлении пролива Босфор.

Напомним, в Украине стартовал сбор на 35 морских дронов Sea Baby. Эти беспилотные аппараты отлично зарекомендовали себя в противоборстве с кораблями русского флота.

Ранее мы сообщали, в Украину доставили четыре уникальных бронированных автомобиля "скорой помощи". Их изготовили по спецзаказу специально для нужд украинской армии.

Добавим, в Украине началась работа по созданию новейшего морского подводного дрона, который сможет вытеснить Черноморский флот из территориальных вод Украины.

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корабль
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