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Ворог потребує збору даних та не володіє обстановкою, — Гуменюк

20 лютого 2024 19:20
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета
Ворог потребує збору даних та не володіє обстановкою, — Гуменюк
Речниця ОК "Південь" Наталя Гуменюк. Фото: Новини.LIVE
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета

Наталя Гуменюк зазначила, що активність безпілотної розвідки ворога пов'язана з їхньою потребою збору даних. Наразі військові РФ намагаються зібрати максимальну інформацію про майбутні цілі ураження.

Про це Начальниця об’єднаного координаційного пресцентру сил оборони півдня заявила 20 лютого в етері телемарафону "Ми — Україна". 

Ротація ворожої армії

За словами Гуменюк, в армії окупантів зараз відбувається активна ротація, яка триває вже довгий час. 

"Ми не спостерігаємо створення критичних ударних угруповувань, які б збільшили те угруповування, що нам протидіє на лівому березі. Ми бачимо ротацію та поповнення їх сил", — зазначила військова. 

Ситуація на Одещині

За словами військової, на Одещині ситуація спокійна, в порівнянні з іншими південними регіонами. Але це не означає, що ворог не буде концентруватися, бо Одещина залишається одним із пріоритетних регіонів ворожих дронових та ракетних атак.

Нагадаємо, до дня другої річниці повномасштабного вторгнення РФ може готувати масований обстріл України. Але це може бути на кілька днів пізніше, аналізуючи тактику ворога.

Наталя Гуменюк прокоментувала смерть мобілізованого з епілепсією. За її словами, жоден командир не зацікавлений, щоб на службі були люди з неналежним станом здоров'я.

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