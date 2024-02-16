Ворог може використати "Калібри" будь-якої миті, — Гуменюк
За цей рік ворог три рази використовував "Калібри" із застосуванням морських ракетоносіїв. Фрегат "Адмірал Макаров" випустив дві ракети під час атаки, проте обидві були знищені силами ППО.
Про це в етері національного телемарафону розповіла начальниця об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталя Гуменюк.
Загроза з морів
Наразі два ворожих кораблі чергують у Новоросійську, один — в акваторії Азовського моря, в районі Керч-Єнікальської протоки.
"Корабельне угруповування ворога згорнуто. Штормова погода посилилась, тож вони були змушені зайти в пункти базування", — сказала військова.
Гуменюк зазначила, що ворог має проблеми з використанням ракет типу "Калібр", проте треба постійно пам'ятати, що ракетоносії знаходяться в акваторії Чорного моря і можуть бути застосовані будь-якої миті.
Нагадаємо, що вночі та вранці 15 лютого ворог вкотре здійснив комбіновану атаку на Україну. Вона готувалася наперед і не варто її прив'язувати до знищення ВДК "Цезар Куніков".
Також ми писали, що від початку повномасштабного вторгнення Сили оборони України вивели з ладу понад третину бойових кораблів Чорноморського флоту РФ. Наразі відомо про знищення 25 суден.
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