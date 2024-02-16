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Ворог може використати "Калібри" будь-якої миті, — Гуменюк

16 лютого 2024 11:45
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
Ворог може використати "Калібри" будь-якої миті, — Гуменюк
Речниця ОК "Південь" Наталя Гуменюк. Фото: Новини.LIVE
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

За цей рік ворог три рази використовував "Калібри" із застосуванням морських ракетоносіїв. Фрегат "Адмірал Макаров" випустив дві ракети під час атаки, проте обидві були знищені силами ППО.

Про це в етері національного телемарафону розповіла начальниця об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталя Гуменюк.

Загроза з морів

Наразі два ворожих кораблі чергують у Новоросійську, один — в акваторії Азовського моря, в районі Керч-Єнікальської протоки. 

"Корабельне угруповування ворога згорнуто. Штормова погода посилилась, тож вони були змушені зайти в пункти базування", — сказала військова.

Гуменюк зазначила, що ворог має проблеми з використанням ракет типу "Калібр", проте треба постійно пам'ятати, що ракетоносії знаходяться в акваторії Чорного моря і можуть бути застосовані будь-якої миті.

Нагадаємо, що вночі та вранці 15 лютого ворог вкотре здійснив комбіновану атаку на Україну. Вона готувалася наперед і не варто її прив'язувати до знищення ВДК "Цезар Куніков".

Також ми писали, що від початку повномасштабного вторгнення Сили оборони України вивели з ладу понад третину бойових кораблів Чорноморського флоту РФ. Наразі відомо про знищення 25 суден.

Одеса
Чорне море
обстріли
Азовське море
Наталія Гуменюк
атака
калібри

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