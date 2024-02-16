Ворог може використати "Калібри" будь-якої миті, — Гуменюк

Речниця ОК "Південь" Наталя Гуменюк. Фото: Новини.LIVE

За цей рік ворог три рази використовував "Калібри" із застосуванням морських ракетоносіїв. Фрегат "Адмірал Макаров" випустив дві ракети під час атаки, проте обидві були знищені силами ППО.

Про це в етері національного телемарафону розповіла начальниця об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталя Гуменюк.

Загроза з морів

Наразі два ворожих кораблі чергують у Новоросійську, один — в акваторії Азовського моря, в районі Керч-Єнікальської протоки.

"Корабельне угруповування ворога згорнуто. Штормова погода посилилась, тож вони були змушені зайти в пункти базування", — сказала військова.

Гуменюк зазначила, що ворог має проблеми з використанням ракет типу "Калібр", проте треба постійно пам'ятати, що ракетоносії знаходяться в акваторії Чорного моря і можуть бути застосовані будь-якої миті.

Нагадаємо, що вночі та вранці 15 лютого ворог вкотре здійснив комбіновану атаку на Україну. Вона готувалася наперед і не варто її прив'язувати до знищення ВДК "Цезар Куніков".

Також ми писали, що від початку повномасштабного вторгнення Сили оборони України вивели з ладу понад третину бойових кораблів Чорноморського флоту РФ. Наразі відомо про знищення 25 суден.